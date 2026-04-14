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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Sem filtros; Chayane “invade” carro de fãs e dá show de simpatia após flagra no Rio

Ao lado de Marcelinho na Barra da Tijuca, ex-BBB não fugiu das câmeras e bateu papo descontraído com seguidores.

Esbanjando simpatia e sem tentar se esconder, Chayane protagonizou um momento divertido que rapidamente viralizou nas redes sociais. Ao ser abordada pelos jovens que estavam em um carro, a influenciadora;Enfiou a cabeça dentro do veículo para conversar de perto bateu fotos e interagiu rapidamente antes de seguir seu caminho.

O vídeo do encontro foi publicado pelos próprios fãs, que inicialmente avistaram a dupla de longe e fizeram questão de registrar a “caça aos famosos” bem-sucedida.

A cena aconteceu durante um passeio entre Chayane e Marcelinho na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no último fim de semana. Além dos cliques de paparazzi que já circulavam na web, o “casal” foi surpreendido por um grupo de fãs atentos. Ao perceberem a presença da sister, os jovens não perderam tempo: começaram a filmar e chamaram Chayane para um registro.

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