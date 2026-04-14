Vídeo: Hudson Williams eleva a temperatura em nova campanha de moda fitness

O astro de Rivalidade Ardente, Hudson Williams, acaba de dar mais um motivo para os fãs ficarem sem fôlego. O ator é a estrela da nova campanha de uma renomada marca de roupas esportivas, mas, apesar das peças tecnológicas e do design moderno, o que realmente roubou a cena foi a performance do galã nos bastidores.

Em registros que já circulam e deixam a web em polvorosa, Hudson aparece exibindo o corpo sarado e extremamente definido enquanto encara uma sessão intensa de treino. As imagens dele suando na esteira, focado no exercício, rapidamente viralizaram, provando que o ator leva a sério a rotina de cuidados com a saúde (e a estética) que o papel na série exige.