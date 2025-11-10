segunda-feira, novembro 10, 2025
Vídeo: Simone e Simaria cantam juntas novamente e emocionam fãs em encontro com Carlinhos Maia

As irmãs Simone e Simaria surpreenderam os fãs ao soltarem a voz juntas mais uma vez, na tarde deste sábado (8). As cantoras, que colocaram fim à dupla sertaneja em 2022, se reencontraram em um condomínio de luxo em São Paulo, onde passaram o dia ao lado do influenciador Carlinhos Maia e de Lucas Guimarães.

Durante o encontro descontraído, as artistas reviveram sucessos como Bom Substituto e 126 Cabides, para a alegria dos seguidores. “Gente, vocês vão ter agora quase que um pocket show das meninas. É difícil elas cantarem juntas, então vamos relembrar um pouco de Simone e Simaria”, anunciou Carlinhos nas redes sociais, registrando o momento de nostalgia.

A dupla chegou ao fim em agosto de 2022, após uma série de desentendimentos. Na época, as irmãs alegaram “diferença de visões e de momento” para justificar a separação. Simaria também revelou que precisava de uma pausa na carreira para cuidar da saúde e dedicar mais tempo à família.

Simone, por sua vez, seguiu carreira solo e vem se destacando nas paradas musicais, acumulando hits e uma agenda de shows lotada. O reencontro espontâneo reacendeu a emoção dos fãs, que inundaram as redes sociais com mensagens de carinho e saudade, sonhando, quem sabe, com uma nova parceria das “coleguinhas” no futuro.

