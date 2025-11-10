segunda-feira, novembro 10, 2025
Vídeo: Jacob Elordi impressiona público com transformação extrema em “Frankenstein”, novo filme de Guillermo del Toro na Netflix

O aguardado longa Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, estreou na @netflixbrasil neste fim de semana e já está dando o que falar — especialmente pela performance intensa de Jacob Elordi. O ator, conhecido por papéis em Euphoria e Priscilla, encarou uma verdadeira maratona diária para se transformar na icônica Criatura.

De acordo com a equipe do filme, Elordi passava de 10 a 11 horas por dia no processo de caracterização. Foram aplicadas mais de 42 próteses pelo corpo, sendo 14 apenas na cabeça e no pescoço, em uma transformação feita camada por camada para alcançar o visual impressionante que aparece nas telas.

O esforço extremo do ator não passou despercebido pelo público. Nas redes sociais, fãs e críticos elogiaram tanto a dedicação física quanto a profundidade emocional de sua atuação — uma combinação que, segundo muitos, faz desta uma das interpretações mais marcantes de sua carreira.

Com a estética sombria e detalhismo característicos de Guillermo del Toro, Frankenstein promete ser uma das grandes produções do ano na Netflix, unindo horror, drama e humanidade em uma releitura visualmente deslumbrante do clássico de Mary Shelley.

