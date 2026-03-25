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SEGURANÇA

Vídeo: Suspeitos de planejar atentado contra investigador são alvo de ação policial

Dois suspeitos de planejar um atentado contra um investigador da Polícia Civil foram alvo de uma ação policial no início da tarde desta quarta-feira (25), no bairro de São Brás, em Belém.

A movimentação policial chamou a atenção de moradores da região.

Até o momento, não há informações oficiais detalhadas sobre o andamento da operação, possíveis prisões ou circunstâncias da ocorrência.

O caso segue em atualização e deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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