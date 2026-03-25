Vídeo: Prefeitura realiza retirada de moradias irregulares na Praça Dom Pedro II, em Belém

A Prefeitura de Belém realizou uma operação para desocupar a Praça Dom Pedro II, que estava ocupada por barracas e moradias irregulares.

Além da retirada das estruturas, a ação também incluiu serviços de limpeza e manutenção do espaço.

A iniciativa tem como objetivo reorganizar a área pública e garantir melhores condições de uso para a população.

A operação faz parte de ações voltadas à organização urbana na capital paraense.