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Vídeo: Prefeitura realiza retirada de moradias irregulares na Praça Dom Pedro II, em Belém

A Prefeitura de Belém realizou uma operação para desocupar a Praça Dom Pedro II, que estava ocupada por barracas e moradias irregulares.

Além da retirada das estruturas, a ação também incluiu serviços de limpeza e manutenção do espaço.

A iniciativa tem como objetivo reorganizar a área pública e garantir melhores condições de uso para a população.

A operação faz parte de ações voltadas à organização urbana na capital paraense.

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