Vídeo: torcedores do Flamengo relatam o caos após capotamento de ônibus de última hora

A viagem de torcedores do Flamengo a Buenos Aires para a semifinal da CONMEBOL Libertadores terminou em pânico na tarde desta segunda-feira (27). Um ônibus que levava cerca de 40 membros da torcida organizada Urubuzada para o jogo contra o Racing capotou no km 281 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa (RJ), no sentido São Paulo.

O acidente mobilizou equipes de resgate e causou um susto enorme entre os passageiros. Segundo apuração da ESPN, foram registradas 46 vítimas no total: 32 feridos leves, 10 moderados e quatro em estado mais grave, incluindo o motorista reserva, que sofreu uma fratura exposta no braço.

Momentos de “Terror” e Alívio Inesperado

Os bastidores do capotamento foram marcados por desespero. O torcedor LP, que sofreu ferimentos leves, relatou o pânico: “Estava no ônibus, e ninguém percebeu o que aconteceu. De repente, o ônibus girou três vezes e foi aquela gritaria de desespero”. Ele permaneceu na rodovia até quase meia-noite, ajudando a tomar conta dos pertences das vítimas.

A torcedora Júlia Ciciliano sequer se lembra do impacto. “Lembro que estava no ônibus e depois só lembro dos caras da Jovem me puxando para fora do ônibus. No hospital eu repetia as mesmas palavras: o que aconteceu? Fiquei em choque”, contou ela, que foi resgatada por membros de outra torcida organizada.

Júlia, que se recupera em casa, fez uma observação que aumenta o drama da situação: o ônibus que capotou era, na verdade, um veículo reserva. “Na viagem, o primeiro ônibus que levava as torcidas sofreu um problema no pneu e tiveram que chamar um outro transporte. O acidente aconteceu com o segundo veículo. Não era mesmo para a gente ter ido”, concluiu.

A Urubuzada informou que irá apurar o fretamento do transporte para entender as circunstâncias do incidente. O Flamengo enfrenta o Racing nesta quarta-feira (29).

Foto: Arte ESPN/Reprodução

