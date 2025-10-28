terça-feira, outubro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: população manifesta contra lixão e causa transtornos no trânsito

A manhã desta terça-feira (28) foi marcada por um protesto que paralisou o tráfego na Alça Viária, no quilômetro 33. Moradores dos municípios de Acará e Bujaru, no nordeste do Pará, fecharam a rodovia para manifestar indignação contra a instalação de um suposto aterro sanitário na divisa entre as cidades.

Segundo as comunidades, o empreendimento, que está sendo instalado para receber resíduos da Região Metropolitana de Belém (RMB), não se configura como aterro e sim como um “lixão”, representando um grave risco ambiental e sanitário para a região.

Para bloquear a via, os manifestantes utilizaram toras de madeira e outros obstáculos, impedindo totalmente a passagem de veículos. Um vídeo registrado no local mostra a interdição da rodovia, que resultou em uma fila quilométrica de carros e causou um grande impacto no tráfego da importante via de escoamento. O protesto exige uma resposta imediata das autoridades sobre a destinação do lixo da RMB e a real natureza do empreendimento.

Se inscreva no canal:

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: subtenente da Marinha é morto a tiros em Marituba, possivelmente confundido com PM
Próximo artigo
Vídeo: torcedores do Flamengo relatam o caos após capotamento de ônibus de última hora

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,219FansLike
3,595FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315