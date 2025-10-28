Vídeo: população manifesta contra lixão e causa transtornos no trânsito

A manhã desta terça-feira (28) foi marcada por um protesto que paralisou o tráfego na Alça Viária, no quilômetro 33. Moradores dos municípios de Acará e Bujaru, no nordeste do Pará, fecharam a rodovia para manifestar indignação contra a instalação de um suposto aterro sanitário na divisa entre as cidades.

Segundo as comunidades, o empreendimento, que está sendo instalado para receber resíduos da Região Metropolitana de Belém (RMB), não se configura como aterro e sim como um “lixão”, representando um grave risco ambiental e sanitário para a região.

Para bloquear a via, os manifestantes utilizaram toras de madeira e outros obstáculos, impedindo totalmente a passagem de veículos. Um vídeo registrado no local mostra a interdição da rodovia, que resultou em uma fila quilométrica de carros e causou um grande impacto no tráfego da importante via de escoamento. O protesto exige uma resposta imediata das autoridades sobre a destinação do lixo da RMB e a real natureza do empreendimento.

