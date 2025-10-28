terça-feira, outubro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: teto de gesso desaba e atinge incubadora com bebê em hospital de Recife

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que ninguém ficou ferido no incidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (27) no Hospital Maternidade Barão de Lucena.

O Hospital Maternidade Barão de Lucena, localizado na Iputinga, Zona Oeste do Recife, foi palco de um grande susto na manhã desta segunda-feira (27). O teto de gesso de uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais desabou, com destroços caindo em meio às incubadoras.

Imagens do local, divulgadas à TV Globo, mostram a gravidade do incidente: placas de gesso caídas sobre os equipamentos, e uma delas repousando diretamente sobre uma incubadora que continha um recém-nascido.

Apesar da cena alarmante, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que o acidente não deixou feridos.

Uma funcionária, que preferiu não se identificar, relatou o momento de pânico e o que considerou um livramento: “Foi tão rápido… só subiu um estalo, parecia que tinha se quebrado um vidro. Fui ver se foi alguma incubadora, estavam todas fechadas. […] Com certeza foi o Espírito Santo que me empurrou. Se não tivesse me empurrado, tinha caído na minha cabeça”.

O incidente levanta um alerta sobre as condições estruturais da unidade hospitalar. A SES informou que medidas serão tomadas para apurar as causas do desabamento e garantir a segurança do ambiente.

 Foto: Reprodução/WhatsApp

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: torcedores do Flamengo relatam o caos após capotamento de ônibus de última hora
Próximo artigo
Operação no Rio contra facções criminosas registra 64 mortes e mais de 100 bandidos presos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,218FansLike
3,595FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315