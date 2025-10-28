Vídeo: teto de gesso desaba e atinge incubadora com bebê em hospital de Recife

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que ninguém ficou ferido no incidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (27) no Hospital Maternidade Barão de Lucena.

O Hospital Maternidade Barão de Lucena, localizado na Iputinga, Zona Oeste do Recife, foi palco de um grande susto na manhã desta segunda-feira (27). O teto de gesso de uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais desabou, com destroços caindo em meio às incubadoras.

Imagens do local, divulgadas à TV Globo, mostram a gravidade do incidente: placas de gesso caídas sobre os equipamentos, e uma delas repousando diretamente sobre uma incubadora que continha um recém-nascido.

Apesar da cena alarmante, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que o acidente não deixou feridos.

Uma funcionária, que preferiu não se identificar, relatou o momento de pânico e o que considerou um livramento: “Foi tão rápido… só subiu um estalo, parecia que tinha se quebrado um vidro. Fui ver se foi alguma incubadora, estavam todas fechadas. […] Com certeza foi o Espírito Santo que me empurrou. Se não tivesse me empurrado, tinha caído na minha cabeça”.

O incidente levanta um alerta sobre as condições estruturais da unidade hospitalar. A SES informou que medidas serão tomadas para apurar as causas do desabamento e garantir a segurança do ambiente.

Foto: Reprodução/WhatsApp

