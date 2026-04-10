Vídeo: Três adolescentes morrem após serem arrastadas por correnteza em cachoeiras na Índia

Três adolescentes morreram no dia 9 de abril nas cataratas Malangummi, localizadas no distrito de Alluri Sitharama Raju, no estado de Andhra Pradesh.

De acordo com informações da mídia local, cinco amigas visitavam o local após realizarem exames escolares. Durante o passeio, elas entraram na água para registrar fotos e vídeos.

Em determinado momento, uma das jovens foi arrastada por uma área mais profunda com forte correnteza. As outras tentaram ajudá-la, mas também acabaram sendo levadas pela força da água.

As vítimas foram identificadas como Trisha, de 17 anos, Ratnakumari, de 16, e Pavitra, também de 16 anos.

O caso gerou comoção e reforça o alerta sobre os riscos em áreas de correnteza, especialmente em locais turísticos naturais.