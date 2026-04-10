Vídeo: Novo vídeo mostra ataque de tubarão a advogada durante mergulho em Fernando de Noronha

Um novo vídeo divulgado recentemente mostra um ângulo mais claro do momento em que a advogada Tayane Dalazen é atacada por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha.

O caso ocorreu no dia 9 de janeiro, quando a vítima foi mordida na perna por um tubarão-lixa enquanto realizava a atividade.

As novas imagens ajudam a entender melhor a dinâmica do ataque, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Apesar do susto, o episódio reforça os alertas sobre cuidados durante mergulhos em áreas de habitat natural de animais marinhos.