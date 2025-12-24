quarta-feira, dezembro 24, 2025
Desde 1876
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Versão mongolesa de “Jingle Bells” vira o hino improvável das redes sociais

O DJ Ummet Ozcan mistura batidas eletrônicas com canto gutural e leva o espírito natalino para as estepes da Mongólia.

Esqueça o trenó tradicional. O DJ holandês Ummet Ozcan decidiu levar o Papai Noel para as estepes da Ásia Central e o resultado é absolutamente viciante. Ao misturar a clássica melodia de Natal com o Throat Singing (canto gutural mongol) e instrumentos tradicionais como o Morin Khuur, Ozcan criou uma versão “Gengis Khan” de Jingle Bells que já acumula milhões de visualizações.

O vídeo, que mostra o DJ em um cenário montanhoso com trajes típicos, transformou a música em um “battle hymn” (hino de batalha) festivo. Os comentários não mentem: as pessoas não sabiam que precisavam de um Natal mongol até ouvirem essa batida.

Que tal? Curtiu?

Por Marina Moreira

