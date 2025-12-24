quarta-feira, dezembro 24, 2025
Vídeo: Jackie Chan brilha em Pompeia ao carregar a tocha de Milão-Cortina 2026

Astro das artes marciais percorre ruínas históricas da Itália e se emociona com o simbolismo olímpico.

O sítio arqueológico de Pompeia serviu de cenário para um encontro histórico na última segunda-feira (22). Sob o olhar do Vesúvio, o astro internacional Jackie Chan conduziu a chama olímpica rumo aos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Visivelmente impactado pela grandiosidade do local, o ator não escondeu a emoção: “A única coisa que posso dizer é ‘Uau!’. Já vi tantos documentários sobre este lugar, mas vivenciar o espírito olímpico aqui é incrível”.

Em sua quarta experiência como portador da tocha, Chan destacou que o gesto vai além da cerimônia. “Você não passa apenas o fogo, passa a paz e o amor. O mundo inteiro precisa disso agora”, afirmou. Com seu humor característico, o mestre das artes marciais ainda relembrou suas tentativas no snowboard durante as gravações de um filme, brincando que, após sete dias de treino com um campeão olímpico, tornou-se “profissional em cair”. A chama segue agora sua jornada pela Itália até a abertura dos Jogos, em 6 de fevereiro de 2026.

