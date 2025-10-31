Vitrine de Bioeconomia conecta o público à força criativa da Amazôniano Porto Futuro

ESPAÇO DE 30M² REUNIRÁ 60 MARCAS DA ASSOBIO PARA APROXIMAR VISITANTES DA DIVERSIDADE DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA REGIÃO

A Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia (ASSOBIO) inaugura em Belém, no dia 30 de outubro, às 16h30, a Vitrine de Bioeconomia, uma loja de 30 m² no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, no Complexo Porto Futuro, no centro de Belém. O espaço reúne 60 marcas e centenas de produtos, entre cosméticos, bebidas, alimentos e biojoias, com o objetivo de aproximar visitantes da cadeia produtiva da sociobioeconomia amazônica e facilitar o acesso do público aos negócios sustentáveis da região.

Instalado em um contêiner, o espaço foi concebido, em parceria com o Mercado Livre, como vitrine-laboratório de experiências. Os visitantes poderão acompanhar a trajetória dos produtos, do fruto in natura à transformação em itens de maior valor agregado, e ainda compreender a relação entre consumo e conservação da floresta.

A parceria entre a ASSOBIO e o Mercado Livre já está consolidada no marketplace, que desde 2019 conta com uma seção dedicada aos produtos da sociobioeconomia, permitindo que os itens selecionados sejam adquiridos presencialmente em Belém ou on-line na plataforma, com prazos de entrega competitivos – que, em São Paulo, podem ser de até 24 horas. O projeto tem também o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult).

“A parceria com a ASSOBIO reforça o compromisso do Mercado Livre em democratizar o acesso ao mercado e fortalecer pequenas e médias empresas que contribuem para o desenvolvimento da América Latina. Juntos, trabalhamos desde 2020 para ampliar o acesso ao mercado e o alcance de produtos da sociobioeconomia, contribuindo para a geração de renda e para manter a floresta em pé”, destaca Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre.

“A Vitrine da ASSOBIO é a porta de entrada para que o brasileiro se aproxime do que a Amazônia tem de mais inovador e sustentável. Queremos que cada pessoa que entre nesse espaço perceba que, ao escolher esses produtos, está contribuindo para manter a floresta em pé e gerar renda para milhares de famílias da região”, afirma Paulo Reis, presidente da ASSOBIO.

Desde 2020, o Mercado Livre investe na sociobioeconomia amazônica, por meio do programa Biomas a um Clique, iniciativa que conecta empreendedores a novos mercados e tecnologias. Com ações de capacitação, inclusão financeira e apoio logístico, o programa prepara negócios da sociobioeconomia para competir no ambiente digital. Presente em biomas como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, o Biomas a um Clique já mobilizou 341 empreendimentos, movimentou R$ 17,7 milhões, comercializou mais de 123 mil produtos e beneficiou 47 mil produtores em todas as regiões.

ASSOBIO lança a Rota da Bioeconomia com 11 roteiros

Além da inauguração oficial da Vitrine de Bioeconomia, no dia 30 de outubro, a ASSOBIO lançará também o projeto Rota da Bioeconomia, um circuito de experiências que conecta visitantes aos empreendimentos amazônicos que unem tradição, inovação e sustentabilidade. O primeiro roteiro será conduzido pelo professor e historiador Michel Pinho, em um passeio guiado pelo Ver-o-Peso, revelando histórias e saberes que ligam a cidade à floresta.

Com 11 roteiros na Região Metropolitana de Belém, o projeto mostra como é possível gerar renda sem derrubar árvores, transformando insumos da floresta em biojoias, chocolates, bebidas, moda e gastronomia. A iniciativa tem apoio do Programa Floresta em Pé, fruto de cooperação financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil, por meio do Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KFW) e implementado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O programa tem como objetivo contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento, valorizando a floresta amazônica em pé por meio da promoção da bioeconomia, do apoio ao controle do desmatamento e do fortalecimento da governança ambiental nos estados do Amazonas e do Pará.

Empreendimentos da Rota da Bioeconomia

Uruçun – Hidromel amazônico e abelhas sem ferrão.

AMZ Tropical – Gin de jambu e degustações criativas.

Sítio da Cruz – Do cacau ao chocolate artesanal.

Da Tribu – Biojoias de látex e passeio até Cotijuba.

Filha do Combu – O sabor ancestral do chocolate na ilha.

Cacauaré – Ritual espiritual e degustação do cacau sagrado.

Manioca – A jornada da mandioca ao tucupi.

Jucarepa – O aroma do cumaru em receitas exclusivas.

Blaus – Sorvetes premiados com sabores da floresta.

Meu Garoto – A cachaça de jambu que “treme a língua”.

ASSOBIO – Encerramento com produtos da bioeconomia amazônica.

Serviço: Lançamento do projeto Rota da Bioeconomia com o historiador Michel Pinho, às 15h30, no dia 30 de outubro de 2025. O ponto de encontro será em frente ao Solar da Beira, no Ver-o-Peso. No mesmo dia, às 16h30, ocorrerá a Inauguração da Vitrine de Bioeconomia, no Parque de Bioeconomia da Amazônia, no Complexo Porto Futuro.

Outras ações que impulsionam a bioeconomia

Além da Vitrine e do Rota da Bioeconomia, a ASSOBIO tem outras frentes de atuação para alavancar o potencial da bioeconomia amazônica como um novo modelo de desenvolvimento regenerativo até a COP30.

Vending Machine da Bioeconomia: já em operação no restaurante Amazônia na Cuia, no Porto Futuro, no centro de Belém, com mais de 30 itens produzidos por empreendedores da rede da ASSOBIO, incluindo chocolates, castanhas, cosméticos e acessórios. Até novembro de 2025, outras máquinas estarão em pontos estratégicos da cidade.

Vitrine Itinerante da Bioeconomia: espaço itinerante de exposição e venda que leva produtos como molhos de tucupi, granolas de tapioca, gin de jambu, cosméticos naturais e biojoias a eventos e pontos de contato direto com o público.

A ASSOBIO também estará com um espaço na Green Zone durante a COP30. Todas essas iniciativas visam não apenas ampliar mercados para produtos sociobioeconômicos, mas também fortalecer cadeias locais de valor, gerar renda para comunidades e incentivar modelos de uso responsável dos recursos naturais, alinhados à conservação da biodiversidade amazônica.

Imagens: Divulgação