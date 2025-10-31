Vídeo: atitude didática de ciclista em Belém viraliza e reacende debate sobre segurança no trânsito



Um perfil nas redes sociais, referência entre os ciclistas de Belém, voltou ao centro das atenções nas redes sociais após ser o protagonista de uma cena inusitada e altamente educativa em um viaduto da capital paraense.

O vídeo, que rapidamente superou a marca de 200 mil visualizações no Instagram, capturou o momento em que o ciclista impede a passagem de motociclistas que utilizavam indevidamente a ciclofaixa, um espaço que é exclusivo para bicicletas.

Abordagem Firme e Educativa: De forma assertiva, mas com tom didático, o ciclista se posiciona à frente dos veículos e inicia uma explicação detalhada.

Lição de CTB: Ele cita, artigo por artigo, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sobre a infração de trafegar em faixas destinadas a ciclistas.

Risco e Infração Grave: O ciclista faz questão de frisar que a prática, além de ser uma infração grave, representa um risco real e iminente para a segurança de quem usa a bicicleta diariamente nas vias da cidade.

Repercussão e Chamado à Fiscalização

A atitude do ciclista viralizou instantaneamente, gerando uma onda de comentários de apoio. Internautas elogiaram a coragem e a postura pedagógica da abordagem, destacando a importância de ações como essa para a conscientização.

O episódio trouxe de volta o debate sobre:

O respeito mútuo entre condutores de diferentes modais de transporte.

A necessidade de fiscalização mais rigorosa nas ciclofaixas de Belém, que são frequentemente invadidas por motos e automóveis.

O caso protagonizado pelo @azulskyi reforça que a luta pela segurança dos ciclistas e pelo cumprimento das normas do CTB em Belém pode ser impulsionada por gestos simples, mas cheios de significado, vindo de quem vive o pedal no dia a dia.

