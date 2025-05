7 anos após enfrentar Dwayne Johnson, este grande vilão vai encarar Jason Statham em um filme de ação

Em 2018, ele se opunha a Dwayne Johnson em Arranha-Céu: Coragem sem Limite. Em 2026, ele enfrentará outro musculoso: Jason Statham em Mutiny, o próximo filme do diretor francês Jean-François Richet.

Reprodução Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues

Os papéis de vilão são feitos para ele! O ator dinamarquês Roland Møller (Citadel) se medirá novamente com uma estrela do cinema de ação, 7 anos depois de ter interpretado o vilão no filme Arranha-Céu estrelado por Dwayne Johnson.

Para relembrar, no filme, Will Sawyer (Johnson), um ex-agente do FBI, precisava salvar sua família de um arranha-céu recém-construído em Hong Kong, o mais alto do mundo, depois que terroristas – incluindo um certo Kores Botha, interpretado por Møller – incendiaram o edifício na tentativa de extorquir dinheiro do incorporador imobiliário.

Roland Møller agora se prepara para enfrentar outro peso-pesado da ação: o britânico Jason Statham. Será em outro filme de ação, intitulado Mutiny, e dirigido pelo francês Jean-François Richet (Inimigo Público Nº1, O Imperador de Paris). Após Mel Gibson em Herança de Sangue e Gerard Butler em Alerta Máximo, o diretor comandará Statham e Møller no filme escrito por Lindsay Michel e J.P. Davis (Mayday), com filmagens realizadas no Reino Unido e em Malta.

Mutiny seguirá Cole Reed (Statham), um homem acusado injustamente do assassinato de seu chefe bilionário, morto diante de seus olhos. Agora foragido, ele deverá se esforçar para revelar ao mundo uma conspiração internacional. Roland Møller se oporá a ele no papel do vilão, enquanto Annabelle Wallis, Lee Charles, Jason Wong, Ben Cartwright, Adrian Lester e Arnas Fedaravicius também farão parte do elenco.

Durante sua carreira, Roland Møller ganhou o prêmio Bodil de melhor ator em papel principal por Terra de Minas (2015) e de melhor ator coadjuvante por Nordvest (2013). Ele também atuou em filmes de sucesso como Sequestro, Guerreiro da Escuridão, Atômica, Papillon e Arranha-Céu, portanto. Em 2023, ele pôde ser visto na série Citadel do Prime Video com Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci.

Por sua vez, Jason Statham continua emendando filmes de ação. Entre seus projetos futuros, encontramos obviamente o último capítulo da saga Velozes e Furiosos, dirigido por outro francês, Louis Leterrier. Ele também estará no próximo filme de Ric Roman Waugh, bem como em The Beekeeper 2 de Timo Tjahjanto, que será lançado no Prime Video.

Enquanto isso, podemos vê-lo em Resgate Implacável, o novo filme de ação de David Ayer co-escrito por Sylvester Stallone, disponível no Prime Video desde 15 de maio.

Mutiny estreará em 9 de janeiro de 2026 nos cinemas americanos. O filme ainda não tem data de lançamento prevista por aqui.