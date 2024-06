“A casa caiu” para influencers que promoviam jogo do “Tigrinho”

Um casal de influencers foi preso durante a Operação Game Over, acusado de promover o famoso jogo do Tigrinho nas redes sociais. Paulinha Ferreira e seu marido, Ygor Ferreira, foram detidos em Alagoas, em um condomínio na cidade de Marechal Deodoro, na região metropolitana.

Paulinha Ferreira, uma influencer alagoana, tinha mais de um milhão de seguidores em uma de suas redes sociais, que foi derrubada por decisão judicial. Conhecida por seu estilo de vida luxuoso, Paulinha não só promoveu o “jogo do tigrinho”, como também criou sua própria plataforma, lançada durante festas em Fernando de Noronha, Paris e até Dubai, conforme informa o portal de notícias G1.

Influencers antes da fama

Paulinha começou sua carreira divulgando as roupas de sua loja no Instagram. Além disso, realizava a mesma divulgação para outras marcas quando descobriu a “vida boa” de anunciar os famosos jogos do “tigrinho”. Além de divulgar, Paulinha ensinava seus seguidores a como “ganhar dinheiro” nas plataformas. De acordo com o portal de notícias, “ela começou a divulgar ganhos cada vez mais altos e sempre com links, que, segundo a Polícia Civil, eram contas ‘demo’, com ganhos irreais para estimular os seguidores a apostarem.”

Paulinha começou a namorar Ygor no ano passado, e em pouco tempo, os dois se casaram. Ygor, advogado criminalista, trabalhava em um escritório de Maceió, Alagoas, e entrou na onda dos jogos online junto com sua esposa. Paulinha postava vídeos em suas redes sociais ensinando o marido a jogar. Depois disso, ele se encantou pelos joguinhos e deixou a advocacia.

Prisão dos envolvidos no jogo do “Tigrinho”

Paulinha e Ygor foram presos na manhã desta terça-feira, 25, e levados para a delegacia para prestar depoimentos, fazer exame de corpo de delito e agora aguardam audiência de custódia. A Justiça vai decidir se eles responderão ao processo em liberdade ou se seguirão para o sistema prisional. De acordo com a polícia, o casal utilizava contas demonstrativas “viciadas”, com ganhos certos, para captar mais apostadores.

“Há indícios de que eles tinham informações privilegiadas sobre a operação. Eles compraram passagens para Dubai na noite anterior à deflagração da operação. Quando a polícia chegou na casa deles, ela estava abandonada. Por isso, fiz uma representação e a 17ª Vara aceitou e decretou a prisão preventiva deles”, disse o delegado Lucimério Campos ao G1.

O que é o “jogo do Tigrinho”?

O jogo do “Tigrinho” é um jogo online que funciona como um cassino virtual e tem sido promovido por influenciadores nas redes sociais nos últimos meses. Ele se assemelha a uma máquina caça-níquel, e para ganhar, o jogador precisa acertar a combinação de três figuras iguais em três fileiras para receber um prêmio em dinheiro.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: Reprodução/ Polícia Civil (AL