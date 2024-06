Prefeitura se prepara para cumprir metas da Agenda 2030 das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável

Em um esforço concentrado para identificar as metas e as ações já realizadas pela Prefeitura de Belém e que integram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), os gestores de diversos órgãos municipais participaram da oficina “Diálogos Agenda 2030, ODS em Belém: herança do povo, patrimônio do mundo”, realizada no auditório do Palácio Antônio Lemos, nesta segunda-feira, 24.

A oficina é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e ministrada pela coordenadora de projetos do PNUD, em Belém, Kassya Fernandes, que vai contribuir para a elaboração do relatório voluntário local.

“Queremos contribuir tecnicamente para que a prefeitura de Belém e a sua gestão possam se enxergar em tudo que já vem fazendo, por meio dos seus programas e áreas prioritárias, e que dialoga com a agenda 2030. Belém tem muitas estratégias, sociais, de meio ambiente, econômicas”, explica a coordenadora.

Relatório

Um dos resultados da oficina será a elaboração do relatório voluntário local, que antecipa a Conferência Municipal de Mudanças Climáticas de Belém, e já é uma preparação para a 30ª Conferência Climática da ONU, que será realizada em Belém, em novembro de 2025. A secretária Municipal de Administração, Jurandir Novaes, faz uma lista de ações já empregadas pela prefeitura e que entram no cumprimento da agenda 2030.

“A opção pela energia solar, políticas sociais de empregabilidade que combinam gênero, etnia, raça. Nós temos projetos urbanos inclusivos; projetos educacionais, que, cada vez mais, se ampliam no cumprimento de metas e que combinam também diferentes políticas. O grande eixo do cumprimento desses objetivos e dessas metas, é que as políticas não se fazem sozinha, de forma autônoma”, explica a secretária.

A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram adotados pelos países-membros das Nações Unidas, em 2015, como um apelo universal à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que, até 2030, todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Presente em 170 países e territórios, o PNUD contribui para erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e a exclusão e construir resiliência para que os países possam desenvolver-se com sustentabilidade.

Avanço



“Esses são esforços que Belém vem fazendo para avançar naquilo que está no caminho certo, de modo que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável deixem de ser objetivos e passem a ser concretude baseada em políticas públicas. Por exemplo, é necessário ter cuidados com as enchentes e evitar alagamentos. Qual o tipo de pavimentação mais correto para permitir o ciclo da água em sua integralidade, para evitar a impermeabilização do solo? Por outro lado, não há desenvolvimento sustentável sem políticas sociais. Então o Bora Belém é sustentabilidade? É. Porque o primeiro objetivo do Desenvolvimento Sustentável fala do combate à fome, à miséria e à pobreza. De modo que combater a fome é obrigação do Estado”, diz o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém Foto: Amaralis Marisa Ag Belém