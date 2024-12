“A única coisa errada nesse país é a taxa de juros”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silvia (PT) reforçou as críticas ao atual patamar da Selic durante entrevista neste domingo (15) ao Fantástico.

– A única coisa errada nesse país é a taxa de juros, que está acima de 12% – afirmou na entrevista gravada neste domingo logo após receber alta do Hospital Sírio-Libanês.

Para o petista, não há justificativa para que a Selic esteja neste nível, já que, segundo ele, a inflação segue “totalmente controlada”.

– A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros e não do governo federal, mas vamos cuidar disso – complementou.

Lula rebateu as críticas do mercado financeiro sobre a gestão de gastos públicos, dizendo que é o governo federal quem precisa se preocupar com o assunto.

– Ninguém neste país tem mais responsabilidade fiscal do que eu – afirmou.

– Entreguei o Brasil em ótimas condições [nos mandatos anteriores] e vou fazer isso de novo – prometeu.

O petista disse ainda que a proposta para o plano do corte de gastos foi enviado ao Congresso, que tem soberania para mudar o que considerar necessário. O conjunto de medidas que faz parte do pacote tramita no Congresso e a expectativa é de que Câmara e Senado deliberem sobre o assunto neste semana ainda, antes do recesso parlamentar.

Ao ser questionado sobre a reforma tributária, o presidente afirmou que o objetivo do texto não é criar mais impostos.

– Se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já existentes, isso será suficiente para cuidar das coisas – afirmou.

O petista ressaltou ainda que os resultados do trabalho do governo virão nos próximos dois anos. Ele insiste que “tudo que foi planejado pelo governo, até agora, foi cumprido”.

– 2025 e 2026 serão anos de colheita e as coisas vão acontecer no Brasil – disse.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR