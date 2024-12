Justiça suspende música de Adele por plágio a Martinho da Vila

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a música Million Years Ago, da cantora Adele, seja suspensa por suspeita de plágio. As plataformas de streaming devem retirar, de forma imediata, a canção do ar. A artista britânica é acusada de ter plagiado a música Mulheres, interpretada por Martinho da Vila e escrita por Toninho Geraes.

A canção de Adele, lançada em 2015, só poderá ser liberada caso Toninho autorize. Caso a decisão não seja cumprida, poderá ser aplicada uma multa no valor de R$ 50 mil para as plataformas que foram notificadas. Quem representa a artista é a sua gravadora, Sony Music, que ainda não se pronunciou.

O juíz Victor Agustin Cunha entendeu que Million Years Ago tem “quase integral consonância melódica” com Mulheres. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o magistrado buscou análises de especialistas para destacar as semelhanças entre as faixas e as palavras.

oninho Geraes entrou com uma ação no início deste ano pedindo uma indenização de Adele, do produtor Greg Kurstin, e de três gravadores, incluindo Universal e Sony Music, no valor de R$ 1 milhão. Segundo o veículo, no processo, o compositor brasileiro também pede os direitos autorais e juros com correção monetária.

