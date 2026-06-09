Abaetetuba recebe ambulância para comunidade da Vila Caeté

O fim de semana foi de emoção e reconhecimento na Vila Caeté, zona rural de Abaetetuba, durante a entrega de uma ambulância destinada ao atendimento da comunidade. A ação contou com a presença do deputado federal Keniston Braga (MDB-PA), filho da terra, que retornou ao município onde nasceu para celebrar mais uma conquista voltada à melhoria da qualidade de vida de seus conterrâneos.

Durante a cerimônia, moradores relembraram as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos para garantir atendimento médico em situações de urgência. Um dos relatos mais marcantes foi o de um morador que, no passado, precisou atuar como motorista voluntário da antiga ambulância da comunidade e chegou a transportar pacientes em redes pelos ramais até alcançar uma estrada que permitisse o acesso ao hospital.

Visivelmente emocionado, Keniston destacou que momentos como aquele são a principal motivação de sua atuação política. “Tudo que eu consegui produzir a partir deste mandato e que tenha a possibilidade de impactar positivamente a vida das pessoas, para mim já está valendo a pena”, afirmou.

Mais do que a entrega de um veículo, a nova ambulância representa segurança, dignidade e acesso mais rápido aos serviços de saúde para centenas de famílias da região. Para os moradores, trata-se de uma conquista histórica que ajudará a salvar vidas e reduzir o sofrimento de quem vive em áreas mais distantes dos centros urbanos.

Natural de Abaetetuba, Keniston Braga construiu sua trajetória pública ligada ao desenvolvimento do estado e à defesa de investimentos para os municípios paraenses. Eleito deputado federal, atualmente preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, uma das mais importantes da Casa, responsável por debater políticas públicas relacionadas à infraestrutura, mobilidade, habitação e planejamento das cidades.

Ao retornar à sua cidade natal para entregar um benefício tão aguardado, o parlamentar reafirmou o vínculo afetivo com Abaetetuba e o compromisso de continuar trabalhando para que os recursos públicos cheguem a quem mais precisa. “Continue contando com o nosso mandato e com a nossa determinação”, declarou aos moradores, sob aplausos e manifestações de gratidão.

Para a Vila Caeté, a nova ambulância simboliza não apenas um investimento em saúde, mas também a certeza de que as necessidades das comunidades mais distantes estão sendo ouvidas e atendidas.

Fonte e imagem: Agência Pauta Parlamentar