Festival semestral de bateria fomenta educação e formação artística no Pará

Organizado por Fausto Duantos, diretor da Baquetar Drum School, evento conta com grandes patrocinadores locais e consolida espaço de aprendizado na região.

Por Marina Moreira

Um dos principais encontros dedicados às baquetas e pratos em Belém do Pará já tem data para agitar a capital e será realizado na próxima segunda-feira (15). Realizado semestralmente, o Baquetar Drum Festival chega a mais uma edição consolidado como um espaço vital de aprendizado, inspiração e revelação de novos talentos para o cenário musical da região..

Com o objetivo de fortalecer a cena local, incentivar a formação profissional e promover a educação musical, o festival promove uma verdadeira conexão entre diferentes gerações. A programação deste semestre promete condensar muita energia em um show dinâmico de 1h50 de duração, trazendo ao palco apresentações exclusivas dos músicos da Baquetar Drum School.

Ao todo, 21 bateristas sobem ao palco oficialmente. E a diversidade é uma das grandes marcas do evento: a faixa etária dos integrantes que comandarão as baquetas varia dos 5 aos 50 anos. “Para nós, os ‘alunos’ já são bateristas da Baquetar”, destaca a organização, reforçando o respeito e o incentivo à identidade artística de cada participante, independentemente da idade.

Expectativa e Memória Afetiva

Para o diretor executivo da escola e organizador do festival, Fausto Duantos, o encontro vai muito além da técnica musical. É uma oportunidade de criar conexões reais com a comunidade de Belém.

“Sempre a gente espera que o público cresça, se divirta e crie memórias afetivas assistindo ao show”, explicou, Fausto Duantos, diretor executivo da Baquetar Drum School.

Para viabilizar a estrutura e garantir o incentivo aos novos nomes da música paraense, esta edição do Baquetar Drum Festival conta com o patrocínio oficial de marcas que apoiam a cultura na região: Aqualand Resort, Clínica Belfono e Acerto de Contas.

Serviço

Baquetar Drum Festival – Movie Hits

Data: 15 de junho de 2026

Horário: 19h30

Ingressos aqui.

Fotos: Alchemy