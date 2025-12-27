sábado, dezembro 27, 2025
SEGURANÇA

Agentes da Base Antônio Lemos participam de ação solidária para as criança ribeirinhas

Agentes que atuam na Base promoveram uma manhã festiva para as crianças ribeirinhas da Ilha do Marajó

Por Walena Lopes (SEGUP)

Os agentes de segurança que atuam, de forma integrada, na Base Fluvial de Antônio Lemos, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), promoveram, no Dia de Natal (25), uma manhã festiva para as crianças que moram nas ilhas ribeirinhas as proximidade do distrito de Antônio Lemos, no município de Breves, no Marajó. Cerca de 75 crianças receberam presentes com a presença do papai noel. 

“Essa iniciativa veio dos próprios agentes de segurança que atuam, ao longo do ano, nas atividades da Base. Eles mesmos se reuniram e conseguiram fazer as doações. Sabemos que esse é um ato simbólico, e a nossa presença na região vai muito além de garantir a segurança daquela comunidade, também, temos um papel ativo no âmbito da defesa social. As equipes formam vínculos importantes com os moradores da região e em uma data como essa, onde alguns desses agentes estão distantes também das suas famílias, acaba sendo um momento de confraternização com os moradores da região que os acolhem muito bem” disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Durante a manhã, as crianças foram recebidas com brincadeiras e distribuição de doces e brinquedos. No total, 75 crianças da comunidade participaram do momento de confraternização. A ação segue durante o próximo final de semana, para atender mais crianças e famílias que moram nas regiões próximo à Base Fluvial, como explica o coordenador de segurança do Gflu, coronel PM, Bruno Anaisse.

“Para todos que fazem parte das ações realizadas ao longo de um ano na Base Antônio Lemos é uma satisfação muito grande poder ajudar e confraternizar com a comunidade em um momento tão importante como o Natal. As crianças se divertiram e puderam viver esse momento lúdico, que vamos estender por esse final de semana para atender também crianças e famílias que moram em ilhas mais distantes. Pensamos que esse também é o papel da polícia, o de aproximar a comunidade e poder servir da melhor forma possível a todos”, ressaltou o coronel PM, Bruno Anaisse. 

