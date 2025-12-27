Salinas conta com mais segurança para garantir um final de ano com tranquilidade

Com reforço no número de agentes que atuam no município, a cidade se prepara para receber os turistas que procuram pelas praias mais famosas da cidade nesta época do ano

Por Walena Lopes (SEGUP)

Nesta sexta-feira, 26, as equipes de segurança reforçam as ações desenvolvidas por meio da operação “Festas Seguras”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em Salinas, nordeste do Estado, um dos destinos mais procurados pelos paraenses para curtir as festas de final de ano.

Com ações preventivas e ostensivas, os agentes públicos fiscalizam as praias e as rodovias estaduais de acesso à cidade e em mais de 20 localidades no Estado. Em Salinópolis, as equipes realizam rondas na cidade e nas praias, assim como nas estradas, com a presença de fiscalização, para garantir segurança aos condutores de veículos.

O movimento registrado na cidade ainda é de tranquilidade, sendo esperado um maior fluxo de pessoas para o período do réveillon, especialmente já nesses dias pós-Natal, como explica o secretário de Segurança do Estado, Ualame Machado. “As equipes de segurança já estão atuando nas localidades que receberam reforço, assim como Salinas, que sempre atrai um público muito bom, especialmente pós o período do Natal, quando o fluxo de veículos e pessoas aumenta consideravelmente em razão do réveillon que, para muitos, já é tradição a virada em Salinas”, destacou o secretário.

O técnico de Informática Álvaro Ribeiro veio de Roraima com a família passar as festas de final do ano em Salinas e destacou a sensação de segurança que sente desde que chegou ao município. “Desde que chegamos aqui tenho me sentido seguro. Percebemos que a segurança está sempre presente não só na praia como na cidade e isso nos deixa tranquilos para curtir essa praia sem medo e sem receios de que algo possa acontecer”, disse.

Fiscalização e segurança – Uma das ações mais realizadas neste período é a prevenção de perturbação do sossego alheio, com fiscalização de som automotivo e de fontes sonoras que perturbem a população. A operação se dá nas praias, na nova orla e centro urbano, pontuando o que determina o Código de Trânsito Brasileiro.

O agentes também estão presentes nas rondas e na fiscalização de bares, restaurantes e casas de show.

As equipes da Segup seguem no controle e balizamento na faixa de areia da praia do Atalaia, uma das mais frequentadas pelos turistas, garantindo mais segurança no fluxo de carros e pedestres ao longo de 3km da praia mais famosa do município.

Operação ‘Festas Seguras’ – A operação conta com os órgãos que compõem o Sistema de Segurança pública do Estado – polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Polícia Científica do Estado (PCE), Secretaria de Administração penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Centro Integrado de Operações (Ciop), e também os órgãos municipais de segurança, a exemplo da Guarda Municipal de Belém, Ananindeua e Marituba, e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).