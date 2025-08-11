segunda-feira, agosto 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Aguçar a esperança: viveiros no Marajó restauram ambientes degradados e fomentam economia local

No primeiro semestre de 2025, o Arquipélago do Marajó viu florescer seis novos viveiros instalados pela Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF) do Ideflor-Bio, fortalecendo o Projeto Sistemas Agroflorestais (PROSAF). Com capacidade para produzir até 15 mil mudas por viveiro  totalizando potencial para mais de 100 mil mudas ao ano , a iniciativa é um passo concreto em direção à recuperação ambiental e à geração de renda nas comunidades rurais.

Estrutura pensada para o futuro

Construídos com estrutura metálica de ferro galvanizado, cobertos por sombrite que garante 50% de sombreamento e equipados com irrigação por aspersão, os viveiros oferecem condições ideais para o cultivo de mudas de espécies nativas e frutíferas com valor econômico e ecológico.

Uma resposta verde e humana

“Essa estrutura permite o acesso a mudas de qualidade bem próximos de suas propriedades, praticamente eliminando o investimento para os agricultores”, explica o produtor Jovanildo Teles, destacando a dimensão social do projeto.

Restauração ambiental e economia criativa caminham juntas

Para o diretor da DDF, Vicente Neto, a união entre ações ambientais, econômicas e sociais é o cerne do trabalho: “São famílias envolvidas, renda se gerando, e áreas degradadas se recuperando”.

Um impulso à bioeconomia marajoara

Segundo a gerente regional Osiane Barbosa, os viveiros implementados no Marajó Oriental reforçam a economia verde na região e ajudam a conservar os recursos naturais excêntricos da ilha.

Capacitação e expansão

O engenheiro florestal Daniel Francês assumiu a coordenação da implantação do último viveiro, instalado em julho no município de Muaná. Além da infraestrutura, foram realizados treinamentos para técnicos e agricultores familiares, promovendo autonomia e fortalecendo a cadeia produtiva dos Sistemas Agroflorestais (SAFs).

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Homem agride entregador na portaria de prédio de alto padrão em Fortaleza
Próximo artigo
Seduc abre inscrições para seleção de estagiários-bolsistas de nível superior

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,878FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315