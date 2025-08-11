Vídeo: Homem agride entregador na portaria de prédio de alto padrão em Fortaleza

Um entregador foi agredido fisicamente por um cliente na noite do último domingo (10), por volta das 22h, na portaria do condomínio Sophia Marinho, no bairro Meireles, em Fortaleza.

Segundo relatos de testemunhas, o cliente se irritou ao não conseguir efetuar o pagamento do pedido via cartão ou Pix. O entregador foi atacado enquanto estava retido na área de segurança do prédio. Uma moradora e um motorista que passavam pelo local intervieram para conter a agressão e acionaram a Polícia Militar.

Após a chegada da polícia e o atendimento da ocorrência, um grupo de entregadores se reuniu em frente ao condomínio e realizou um buzinaço em protesto contra a violência sofrida pelo colega.

