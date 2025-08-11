Seduc abre inscrições para seleção de estagiários-bolsistas de nível superior

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu, nesta segunda-feira, 11, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à formação de cadastro de reserva de estagiários-bolsistas de nível superior. A seleção é voltada a estudantes regularmente matriculados em cursos de Licenciatura, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), para atuação no Programa Qualifica Reforço Escolar nas unidades da rede pública estadual. Os estagiários selecionados desenvolverão atividades de Reforço Escolar e Apoio Pedagógico à Educação Especial.

Para atuação no Reforço Escolar, o candidato precisa estar matriculado, a partir do 5º período, nos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa e Matemática, ou Pedagogia. Já para o Apoio à Educação Especial precisa estar cursando, a partir do 2º período, qualquer Licenciatura.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pelo site https://pss.seduc.pa.gov.br/inscricao/, até o dia 13 de agosto (quarta-feira). O estagiário-bolsista receberá bolsa de nível superior e auxílio-transporte, para jornada de 30 horas semanais.

O cadastro de reserva será formado por município, para atendimento na sede urbana e localidades da circunscrição, conforme necessidade e ordem de classificação. Serão reservados 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), de acordo com o Decreto nº 1.741/2017. O edital completo e seus anexos podem ser consultados no site oficial da Seduc: www.seduc.pa.gov.br.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

1. Inscrição on-line (eliminatória) — por formulário eletrônico disponível no site;

2. Análise curricular (eliminatória e classificatória) — realizada com base nas informações prestadas na inscrição, e

3. Convocação e entrega de documentação comprobatória (eliminatória) — conforme ordem de classificação.

Cronograma:

• Inscrições: 11 a 13/08

• Resultado preliminar da Análise Curricular: 18/08

• Prazo para recurso: 19/08

• Resultado final: 22/08

• Convocação para entrega de documentação: a partir de 22/08.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias