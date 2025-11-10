segunda-feira, novembro 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Torcedores do Bicola festejam gols do Coritiba que atrapalharam a vida do Remo

Mesmo já rebaixado para a Série C, o Paysandu perdeu para o Coritiba por 2 a 1, ontem, domingo, 09, pela 36ª rodada da Série B. Mas o que chamou atenção não foi o resultado em campo, e sim a reação inusitada da torcida bicolor: a cada gol do time paranaense, a Curuzu explodia em comemoração.

O motivo da festa tem tudo a ver com a tradicional rivalidade entre bicolores e azulinos. Isso porque o Coritiba, ao vencer, se aproximou do título da Série B e complicou a vida do Remo, que luta diretamente com o Coxa nas primeiras posições da tabela.

Com o triunfo, o time paranaense chegou a 64 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Leão Azul, que empatou em 1 a 1 com o Novorizontino e soma 59. Faltando apenas duas rodadas, a distância pode ser decisiva na corrida pelo título e pelo acesso à Série A de 2026.

Durante a semana, parte da torcida do Paysandu já demonstrava nas redes sociais a torcida “invertida”, com comentários bem-humorados como “Só a derrota nos interessa” e “Hoje somos todos Coxa”.

O clima de rivalidade tomou conta das arquibancadas — e os gols do adversário foram motivo de festa na Curuzu.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu

bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Jacob Elordi impressiona público com transformação extrema em “Frankenstein”, novo filme de Guillermo del Toro na Netflix
Próximo artigo
Amazônia em cena: Pará abre a COP 30 e mostra ao mundo que o futuro nasce na floresta

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,219FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315