Torcedores do Bicola festejam gols do Coritiba que atrapalharam a vida do Remo

Mesmo já rebaixado para a Série C, o Paysandu perdeu para o Coritiba por 2 a 1, ontem, domingo, 09, pela 36ª rodada da Série B. Mas o que chamou atenção não foi o resultado em campo, e sim a reação inusitada da torcida bicolor: a cada gol do time paranaense, a Curuzu explodia em comemoração.

O motivo da festa tem tudo a ver com a tradicional rivalidade entre bicolores e azulinos. Isso porque o Coritiba, ao vencer, se aproximou do título da Série B e complicou a vida do Remo, que luta diretamente com o Coxa nas primeiras posições da tabela.

Com o triunfo, o time paranaense chegou a 64 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Leão Azul, que empatou em 1 a 1 com o Novorizontino e soma 59. Faltando apenas duas rodadas, a distância pode ser decisiva na corrida pelo título e pelo acesso à Série A de 2026.

Durante a semana, parte da torcida do Paysandu já demonstrava nas redes sociais a torcida “invertida”, com comentários bem-humorados como “Só a derrota nos interessa” e “Hoje somos todos Coxa”.

O clima de rivalidade tomou conta das arquibancadas — e os gols do adversário foram motivo de festa na Curuzu.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu