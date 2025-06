Anitta reaparece em redes sociais após afastamento por infecção bacteriana

Cantora fez stories no Instagram ao lado da supermodelo americana Naomi Campbell.

Por Redação g1

A cantora Anitta reapareceu nas redes sociais neste domingo (29) após ter ficado afastada por causa de uma infecção bacteriana severa, neste mês.

O episódio fez a artista cancelar um show marcado para o dia 18 de junho no São João de Campina Grande (PB).

Neste domingo, a cantora, que estava sumida das redes, postou stories ao lado da supermodelo americana Naomi Campbell e da atriz colombiana Sofia Vergara.

Após Anitta ter se ausentado, surgiram rumores na internet de que a artista teria desenvolvido a infecção por causa de uma ciurgia malsucedida nos Estados Unidos.

A assessoria de imprensa da artista logo desmentiu o boato, no dia 20 de junho, afirmando que a cantora havia passado por um procedimento estético, mas que a infecção bacteriana não teve relação com complicações cirúrgicas.

No dia do cancelamento do show, em Campina Grande, a cantora lamentou mais um cancelamento em 2025.

“Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido dos compromissos, de alguns cancelamentos.”

Em março, a artista cancelou sua apresentação no Coachella. Seria a segunda vez da cantora brasileira no festival.

Foto: Reprodução/Instagram