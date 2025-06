Beyoncé fica suspensa no ar durante show após falha técnica

Cantora se apresentava em Houston, Texas (EUA), no último sábado (28) quando carro cenográfico que sobrevoava a plateia começou a inclinar

Por Redação g1

A cantora norte-americana Beyoncé enfrentou uma falha técnica na noite do último sábado (28), em Houston — sua cidade natal, no Texas. Durante a performance da música “16 Carriages”, um carro cenográfico que sobrevoa a plateia com a estrela começou a inclinar, deixando-a visivelmente alarmada. Confira:

Em vídeos compartilhados nas redes sociais de quem estava próximo ao incidente, é possível ouvir a popstar interromper a apresentação: “Pare, pare, pare, pare, pare”, solicitou. Prontamente, a música parou e em menos de dois minutos, segundo relatos, a alegoria já estava no solo.

De volta ao palco, Beyoncé pediu desculpas pelo imprevisto e agradeceu os fãs: “Obrigado a todos pela paciência. Eu quero agradecer a vocês por me amarem. Se eu caísse, sei que vocês me pegariam”, disse ela enquanto fãs aplaudiam.

Horas mais tarde, a cantora publicou um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram sobre o show e incluiu um registro do momento em que esteve inclinada no carro.

Beyoncé está em turnê pelos Estados Unidos com o álbum country “Cowboy Carter”, lançado em março de 2024, e tem mais nove shows agendados.