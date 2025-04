Ao vivo | Paysandu x Bahia | Copa do Brasil | 30.04.25

Paysandu e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube do Grupo Marajoara e portal A Província do Pará.

O Paysandu, campeão da Copa Verde em 2024, inicia sua jornada na Copa do Brasil diretamente na terceira fase. Apesar da recente conquista do bicampeonato da Copa Verde, no último dia 23, o clube paraense enfrenta um jejum de sete partidas sem vitória.

Do outro lado, o Bahia chega à Copa do Brasil em um momento positivo, após um breve período de oscilação. O time baiano vem embalado por três triunfos consecutivos, incluindo duas vitórias de grande destaque: 1 a 0 contra o Atlético Nacional pela Libertadores e um triunfo histórico sobre o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque.

