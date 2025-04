Novo viaduto da Rodovia BR-316 com Avenida Independência promete trânsito mais rápido e seguro

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (30) mais uma importante obra de mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém: o novo viaduto que liga a BR-316 à Avenida Independência, em Ananindeua. A estrutura faz parte das obras do BRT Metropolitano e deve melhorar significativamente o tráfego na região.

Com 740 metros de extensão e 14 metros de largura, o viaduto foi construído em apenas nove meses e custou mais de R$ 24 milhões, com recursos do Tesouro Estadual. Ele já começou a beneficiar motoristas e passageiros, reduzindo engarrafamentos e trazendo mais segurança para quem passa pelo trecho. A obra ainda gerou emprego para mais de 200 trabalhadores locais.

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho destacou que essa é a terceira estrutura desse tipo entregue em dois anos. “É um avanço importante para a mobilidade da nossa região. Estamos investindo em novos viadutos, terminais e ônibus modernos para garantir qualidade de vida à população”, afirmou.

Com a nova estrutura, três semáforos foram retirados, o que deve deixar o trânsito mais ágil. E em breve, um quarto será desativado, com a conclusão de uma passarela na Estrada do Aurá. Helder também anunciou as próximas entregas: em 30 de maio, será inaugurado o viaduto que liga a Mário Covas à Travessa Três Corações; e no dia 30 de julho, mais um viaduto na Mário Covas com a Avenida Independência.

Ao todo, serão cinco viadutos entre Ananindeua e Marituba, além da construção da nova Avenida Liberdade, uma via expressa de 13 km que vai ligar a Alça Viária à UFPA, sem semáforos e com estrutura moderna e sustentável. Moradores da região já comemoram a mudança. “Agora é um mamão com açúcar!”, disse o motociclista Givanildo Ferreira. A trabalhadora Sueli Cardoso, de Marituba, também aprovou: “Vai melhorar 100%. Era muito engarrafado. Agora vai ser mais fácil chegar ao trabalho”.

Fonte e Imagem: Agência Pará