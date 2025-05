Ao Vivo | Volta Redonda x Paysandu | Série B | 03.05.25

Neste sábado(3), às 20h (horário de Brasília), o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será palco do confronto entre Volta Redonda e Paysandu, válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo no canal no YouTube do Grupo Marajoara e A Província do Pará.

Lanterna da Série B com apenas um ponto conquistado em cinco jogos, o Volta Redonda busca sua primeira vitória na competição. A equipe do sul do Rio de Janeiro chega para o confronto após sofrer uma derrota por 2 a 1 fora de casa para o Athletic, partida em que marcou seu primeiro gol no campeonato. Diante das dificuldades ofensivas, o Volta Redonda tem como objetivo primordial reagir e somar os primeiros três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Paysandu chega pressionado após uma derrota por 1 a 0 para o Bahia na Copa do Brasil, acumulando agora oito jogos sem vitória. O clube bicolor precisa urgentemente somar pontos na Série B para se distanciar da temida zona de rebaixamento. Para alcançar esse objetivo, a equipe paraense necessita aprimorar seu desempenho no ataque, visto que marcou apenas dois gols na competição até o momento.

Se inscreva no canal: