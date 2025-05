Corpo é encontrado em loja de materiais de construção no bairro da Pedreira, em Belém

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã deste sábado (3), por volta das 9h30, em uma loja de materiais de construção no bairro da Pedreira, em Belém. O local fica próximo ao canal da avenida Visconde de Inhaúma.

De acordo com informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, o corpo estava debaixo de paletes, ao lado de um milheiro de tijolos. Testemunhas relataram um forte odor vindo do local onde a vítima foi localizada. Ainda não há confirmação se trata-se de um homem ou uma mulher.

O sargento Jair de Jesus informou que populares encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar. “Assim que chegamos, isolamos a área e chamamos os órgãos responsáveis para seguir com as investigações”, disse ele.

A Delegacia de Homicídios (DH) e a Polícia Científica foram acionadas para investigar as causas da morte, verificar se houve crime e realizar a remoção do corpo.

Mais informações sobre o caso devem ser divulgadas em breve.