Ao vivo | Remo x Amazonas | Série B | 03.05.25

Neste sábado (3), às 16h, o Estádio Mangueirão, em Belém, será palco do confronto entre Remo e Amazonas, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo no canal do YouTube do Grupo Marajoara e do Portal de A Província do Pará.

Mantendo uma invencibilidade de cinco jogos na Série B, o Remo busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados. Jogando em casa, o time azulino almeja sua terceira vitória como mandante, o que pode garantir um lugar no G-4 ao final deste sábado. A atmosfera no Mangueirão é de grande expectativa, com a torcida azulina motivada a quebrar o recorde de público da competição, que atualmente é de 23.765 torcedores, registrado na partida contra o América-MG.

Em contraste, o Amazonas ainda busca sua primeira vitória na Série B. Nos seus dois últimos compromissos como mandante, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Avaí e empatou com o Atlético-GO na semana passada. Uma vitória neste confronto representaria um importante alívio para o time. Na tentativa de reverter a situação, a equipe amazonense adotou uma postura de concentração total nos treinos durante a última semana, seguindo o ditado popular de “trabalhar mais e falar menos”.

