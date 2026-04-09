Após 30 anos, grupo teatral Cena Aberta retoma atividades com projeto no Curro Velho

Referência no cenário paraense nas décadas de 80 e 90, coletivo volta aos palcos com oficina de formação e espetáculo inédito.

O teatro paraense vive um momento de reencontro com sua própria história. Após um hiato de mais de três décadas, o emblemático Grupo Teatral Cena Aberta retoma suas produções com a montagem da peça “O Médico à Força”, de Molière. O espetáculo, fruto de uma oficina de formação e montagem, será apresentado nesta sexta-feira (10), às 19h, no Teatro do Curro Velho, com entrada aberta ao público.

O projeto foi viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e marca o retorno do coletivo que, entre as décadas de 70 e 90, foi vanguarda estética e política no Pará, pautando temas como censura, conflitos agrários e questões de gênero.

Um legado que volta à cena

Fundado em 1976 por nomes icônicos como Zélia Amador de Deus, Walter Bandeira, Margaret Refkalefsky e Luiz Otávio Barata, o Cena Aberta produziu 23 espetáculos até 1991. Agora, o grupo utiliza a clássica farsa francesa de 1666 para dialogar com uma nova geração de artistas.

A diretora da peça e fundadora do grupo, Margaret Refkalefsky, explica que a oficina buscou reativar a chama do coletivo, aproveitando o interesse de jovens que já conheciam a trajetória do grupo por meio da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA).

“O que a gente está querendo com essa proposta é tentar reativar o Cena Aberta, unindo a nossa história com novas pessoas que buscam essa formação técnica em cenografia, figurino e texto”, pontua a diretora.

Voz, música e farsa

A montagem de “O Médico à Força” acompanha a história de um lenhador que, por uma vingança da esposa, é forçado a se passar por um médico brilhante. Para dar vida à trama, o projeto contou com a preparação vocal e sonoplastia de Maurício Panzera, técnico da Fundação Cultural do Pará (FCP).

A parceria resultou em uma trilha sonora original, onde trechos do texto de Molière foram transformados em canções interpretadas pelos próprios atores. “A ideia foi transformar fragmentos em música para pontuar momentos da peça”, detalha Panzera.

O papel do Curro Velho

A ocupação do Teatro do Curro Velho reforça a missão da FCP em oferecer suporte logístico e técnico para a produção artística local. Segundo Celeste Iglesias, diretora do espaço, acolher grupos históricos e oferecer estrutura para a comunidade é fundamental para movimentar a cadeia das artes no estado.

Ao ceder o espaço para o Cena Aberta, o Governo do Pará garante a continuidade de um coletivo que ajudou a fundar as bases da linguagem teatral contemporânea na Amazônia.

Serviço:

Espetáculo: “O Médico à Força”, de Molière

Data: Sexta-feira, 10 de abril

Horário: 19h

Local: Teatro do Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo)

Entrada: Aberta ao público