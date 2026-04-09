Centro Cultural Bienal das Amazônias realiza programação especial no final de semana

Atividades gratuitas incluem espetáculo teatral, oficina de circo e ações educativas para todas as idades

O Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), em Belém (PA), recebe, no próximo dia 12 de abril, uma programação especial gratuita e aberta ao público. A programação faz parte das iniciativas culturais apoiadas pela Shell em todo o país em celebração aos seus 113 anos de atuação no Brasil, comemorados oficialmente em 13 de abril de 2026.

“Completar 113 anos no Brasil é olhar para a nossa história com senso de continuidade. Ao transformar essa data em um dia de portas abertas, reforçamos a importância da cultura como espaço de encontro, conhecimento e inclusão para diferentes públicos,” afirma Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Marca da Shell Brasil.

As atividades serão realizadas das 10h às 12h e reúnem atrações culturais, educativas e interativas, reforçando o compromisso com a democratização do acesso à cultura, à arte e à educação. Além disso, a programação do CCBA está incluída na rota da 60ª edição do Circular Campina Cidade Velha.

Neste dia, haverá atividades especiais para o público visitante, contemplando diferentes faixas etárias. Entre os destaques está o espetáculo “Virar Peixe”, do Circo Nós Tantos, com apresentação às 10h. A montagem propõe uma experiência lúdica inspirada no universo amazônico, reunindo referências da cultura popular, como os barcos “po-po-pó”, a Matinta Pereira e o Boto. O espetáculo combina humor, acrobacias, malabarismo, mágica e números aéreos.

Na sequência, será realizada uma oficina de circo aberta ao público, com capacidade para até 20 participantes. A atividade oferece experimentações com tecidos aéreos, trapézio, lira, pernas de pau, monociclo e malabares, promovendo o contato direto com as artes circenses.

A programação inclui ainda o Ateliê Gambiarras Educativas, aberto ao público com atividades voltadas a experimentações com três mesas de atividades dinâmicas e rotativas, sendo: colagem em papelão com a arte-educadora Arth; marcador de páginas com a arte-educadora Andreza Machado; e experimentação de Tag’s com o arte-educador Madson Santos.

A coordenadora educativa do CCBA, Raquel Freitas, destaca o impacto das ações educativas. “As atividades exploram práticas criativas que propõe resoluções sustentáveis, desafiando o cotidiano do ‘pronto e acabado’, incentivando o pensamento crítico, a imaginação e a consciência ambiental, especialmente entre crianças e jovens”, ressalta.

De acordo com Alexandra Siqueira, gerente de Comunicação de Marca da Shell Brasil, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a sociedade. “Celebrar 113 anos da Shell no Brasil é reconhecer nossa trajetória e fortalecer o apoio a iniciativas que promovem conhecimento, inclusão e acesso à cultura e à ciência em diferentes regiões do país”, diz.

SOBRE A SHELL

Há 112 anos no país, a Shell Brasil é uma companhia de energia integrada, com participação nos setores de Petróleo e Gás, Soluções Baseadas na Natureza, Pesquisa & Desenvolvimento e Trading, por meio da comercializadora Shell Energy Brasil. A companhia está presente ainda no segmento de Biocombustíveis por meio da joint-venture Raízen, que no Brasil também gerencia a distribuição de combustíveis da marca Shell.

A Shell Brasil trabalha para atender à crescente demanda por energia de forma econômica, ambiental e socialmente responsável, avaliando tendências e cenários para responder ao desafio do futuro da energia.

Serviço

Evento: Programação especial do final de semana no CCBA com aniversário da Shell

Data: 12 de abril de 2026

Horário: 10h às 12h

Local: Centro Cultural Bienal das Amazônias – Rua Senador Manoel Barata, 400 – Comércio, Belém (PA)

Entrada: Gratuita

Por Marcela Conde/Imagens: Nailana Thiely/ Jambo