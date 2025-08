Após vitória do Santos, Neymar se desentende com jornalista no Morumbi

Após a vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na noite de segunda-feira (4), o atacante Neymar Jr. teve um desentendimento com um jornalista durante a coletiva de imprensa no Morumbi.

“Se vocês querem respeito, têm que ter respeito com a gente”, disse o jogador ao repórter.

Neymar, que marcou dois gols na partida, ajudou o Santos a sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Um vídeo do momento delicado com o jornalista circula nas redes sociais, mas o motivo exato da discussão não foi revelado.

