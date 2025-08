Mulher espancada com 60 socos por ex-namorado recebe alta após cirurgia de reconstrução facial

Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, que foi brutalmente agredida com 61 socos por Igor Cabral dentro de um elevador em Natal (RN), teve alta hospitalar na noite desta segunda-feira (4 de agosto), após passar por uma cirurgia de reconstrução facial no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da UFRN .

Operação complexa, realizada na última sexta-feira (1º de agosto), durou cerca de sete horas e envolveu uma equipe especializada em cirurgia buco-maxilo-facial. Foram usados minimplacas e parafusos para reconstruir a mandíbula, bochechas, nariz e outras estruturas danificadas pela agressão .

Segundo nota oficial do hospital, a cirurgia foi bem-sucedida e Juliana está apta a retornar para casa com orientações médicas. Ela deve receber nova avaliação ambulatorial ainda neste mês e a expectativa é de recuperação da fala e mastigação leve em até 45 dias . Além disso, a paciente deverá seguir as recomendações do time multidisciplinar que a acompanha .

O caso ganhou repercussão nacional por sua violência extrema. Gravado por câmeras de segurança, o ataque incluiu fraturas sérias na face. O ex-atleta Igor foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de feminicídio. Ele alegou uso de substâncias e instabilidade emocional, além de mencionar claustrofobia como fator que teria desencadeado a violência, mas permanece preso preventivamente .

Imagem: Reprodução