Prefeito de Ananindeua é afastado das funções após operação do MPPA

O prefeito de Ananindeua, Dr Daniel Santos, foi afastado do cargo na manhã desta terça-feira 05, durante a Operação Hades, deflagrada pelo Centro Integrado de Investigação do Ministério Público do Estado do Pará (CI/MPPA) na sede da prefeitura da cidade localizada na Região Metropolitana de Belém. Segundo o MPPA, foram cumpridos mandados de busca e apreensão deferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em endereços localizados na Grande Belém, no interior e fora do Estado do Pará, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. À decisão cabe recurso e o gestor prometeu recorrer.

Com o afastamento cautelar do prefeito Daniel Santos do cargo, o vice-prefeito, Dr Hugo Atayde, deve assumir a função.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “o processo encontra-se em sigilo e somente as partes têm acesso”.

O VICE-PREFEITO

Hugo Fernando de Souza Atayde, o Dr. Hugo, é o vice-prefeito de Ananindeua e assumirá a prefeitura após o afastamento de Daniel Santos, conforme informou o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Nascido em Belém, no dia 26 de maio de 1986, Dr. Hugo é casado com Lediany Atayde e pai de três filhos. Ele concorreu às eleições para vice-prefeito em 2020, quando foi eleito. Filiado ao PSDB, Hugo é graduado em Direito e já atuou na área. Durante sua trajetória no serviço público, ocupou posições estratégicas na administração municipal, exercendo os cargos de chefe de gabinete e secretário em diversos momentos da gestão do então prefeito Daniel Santos. Antes de assumir a vice-prefeitura, também foi vereador do município.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Fotos: Agência Ananin