Árvore pau-cravo, quase extinta, é registrada após 40 anos, na área de Belo Monte

Depois de mais de quatro décadas sem registros oficiais, uma árvore quase esquecida da história brasileira foi documentada: o pau-cravo (Dicypellium caryophyllaceum). Espécie nativa da floresta amazônica, pode atingir até 30 metros de altura e é conhecida por seu aroma marcante e sua longa trajetória de exploração no Brasil Colonial. A planta, considerada criticamente em perigo de extinção, foi encontrada na área de influência da Usina Hidrelétrica Belo Monte, região do Xingu, no noroeste paraense.

Também conhecido como cravo-do-maranhão ou canela-cravo, o pau-cravo foi intensamente extraído a partir do século XVIII, tanto por seu valor como especiaria quanto por sua madeira de lei. O método de retirada da casca envolvia o corte completo da árvore, o que levou a um colapso populacional da planta. Ao longo do século XX, poucos registros foram feitos na Amazônia até a realização dos Estudos de Impactos Ambientais, em 2008, na região da Usina Belo Monte.

Na época, a Norte Energia, concessionária da usina, liderou ações concretas visando a conservação genética da espécie. Entre os resultados estão a identificação e proteção de 30 árvores matrizes em Área de Preservação Permanente (APP), o transplante para áreas de preservação permanente de 11 plantas localizadas em áreas de supressão vegetal e, no ano de 2024, a produção de mais de 150 mudas em viveiro próprio.

“Estamos falando de uma espécie com importância ecológica, cultural e histórica. Ao cuidar da flora, a Norte Energia reforça seu compromisso com a conservação da biodiversidade da Amazônia e o respeito à memória viva da floresta. No caso do pau-cravo, realizamos um trabalho contínuo, técnico e cuidadoso, voltado à preservação genética e à recuperação dessa espécie rara em seu habitat natural”, afirma Roberto Silva, gerente de Meios Físico e Biótico da Norte Energia.

A importância da conservação do pau-cravo é reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro. Ele consta na Lista Nacional da Flora Ameaçada de Extinção, publicada pelo Ibama em 2008 — norma ainda vigente e que formaliza o status de risco da espécie no território nacional. Estudos mais recentes do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, reafirmam essa condição.

Hoje, o pau-cravo é considerado endêmico do Brasil, com registros confirmados apenas nos estados do Pará — nos municípios de Itaituba e Vitória do Xingu — e do Maranhão, em Buriticupu. As ações de preservação seguirão com o monitoramento das matrizes, novas coletas de sementes, produção de mudas e plantios para recomposição de APPs.

“A ocorrência dessa planta na área protegida pela Norte Energia oferece uma oportunidade única para a ciência, pois permite o estudo de sua biologia, genética, estratégias de regeneração e papel ecológico na floresta. É um ponto de partida para pesquisas que antes eram limitadas pela baixa ocorrência de exemplares em campo”, destaca Roberto. Os dados obtidos pela Usina, inclusive, já subsidiaram parcerias para elaboração de trabalhos acadêmicos, incluindo tese de conclusão de doutorado.

O identificador botânico, Lindomar da Silva Lima, atua na região desde 2011 e participou diretamente desse trabalho. Ele conta que a descoberta transformou sua relação com a floresta.

“Quando a gente encontrou o pau-cravo foi uma alegria muito grande, porque era uma planta que ninguém conhecia, só os antigos falavam. Eu fico muito feliz de ter participado disso. Eu ajudei, apoiei, e vou contar essa história para meus filhos, meus netos, para eles já crescerem sabendo preservar.”

Por Jessica Santana/Imagens: Divulgação