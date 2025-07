Pesquisa mostra vice de Helder à frente em disputa pelo governo do Pará

O governador Helder Barbalho (MDB), que tem alta aprovação ao seu governo, comemora agora o fato de ter também uma candidatura competitiva para a sua sucessão em 2026, já que ele, no segundo mandato, , não poderá disputar a reeleição. Pesquisa AtlasIntel sobre a eleição para o Executivo paraense mostra que, pela primeira vez, a vice-governadora Hana Ghassan (MDB) lidera a corrida ao Palácio dos Despachos, sede da administração estadual, em Belém.

Segundo a pesquisa, em um dos cenários, Hana aparece com 33,4% das intenções de voto, seguida pelo prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), com 26,5%, e pelo deputado federal Éder Mauro (PL), com 17%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que mostra que a vice-governadora apoiada por Helder lidera de forma isolada.

Além de vice-governadora, Hana Ghassan é secretária estadual de Planejamento e Administração do Pará e coordenadora da COP30, a conferência ambiental patrocinada pela ONU (Organização das Nações Unidas) e que ocorrerá em novembro deste ano. A expectativa de Helder Barbalho é que o sucesso e a visibilidade do encontro alavanquem ainda mais o nome de Hana.

Aprovação

A pesquisa AtlasIntel também apontou que 70,3% aprovam a gestão de Helder Barbalho, enquanto 22,7% a desaprovam e 7% não souberam ou não quiseram avaliar.

Quando questionados sobre como avaliam o trabalho de Helder, 58,4% o classificaram como ótimo ou bom, enquanto 28% disseram que ele é regular e 13,6% afirmaram que ele é ruim ou péssimo.

A pesquisa ouviu 2.214 pessoas entre os dias 7 e 14 de julho.

Fonte: Veja/Maquiavel