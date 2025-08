Baleia é encontrada morta em praia do Marajó e causa comoção entre moradores

Animal apareceu na Ilha de Viçosa, em Chaves, e ainda não se sabe a causa da morte; outros casos semelhantes já foram registrados na região

O que era para ser mais um dia comum na tranquila Ilha de Viçosa, no município de Chaves, no Arquipélago do Marajó, se transformou em um cenário de surpresa e tristeza para os moradores locais. Uma baleia foi encontrada morta na faixa de areia da praia, em frente à Fazenda Periquito, despertando perplexidade e comoção na comunidade.

As imagens do animal marinho, de espécie ainda não identificada, rapidamente circularam pelas redes sociais. Com vários metros de comprimento, a baleia chamou a atenção pela dimensão e pela raridade do acontecimento, que interrompeu a rotina pacata dos moradores, acostumados ao vai e vem dos barcos e ao canto dos pássaros amazônicos.

Curiosos se aproximaram para registrar o momento, enquanto aguardam respostas sobre o que pode ter causado a morte do animal. A responsabilidade pela investigação ficará a cargo dos órgãos ambientais competentes, que devem analisar as condições do corpo, identificar a espécie e verificar se houve ferimentos, doenças ou encalhe acidental.

Riscos e cuidados com carcaças de baleias

Apesar do impacto emocional, especialistas alertam sobre os perigos que envolvem o contato com carcaças de baleias. Quando um animal desse porte morre, sua decomposição pode gerar acúmulo de gases e provocar explosões. Além disso, há riscos biológicos, como a possibilidade de transmissão de doenças. Por isso, a recomendação é manter distância e acionar as autoridades ambientais.

Outros casos no Marajó

Embora não seja frequente, o encalhe de baleias já foi registrado em outras partes do Marajó. Em fevereiro de 2019, por exemplo, uma jubarte macho, com cerca de oito metros de comprimento, foi encontrada morta na praia do Araruna, em Soure. Já em Chaves, este é o terceiro caso desde 2021.

Naquele ano, em fevereiro, uma baleia da espécie Bryde, com 9,5 metros, encalhou no litoral da região. Meses depois, em dezembro, uma baleia da espécie FIN, com 16,5 metros, foi encontrada encalhada na ilha Caviana, próximo ao Rio Pocotó. Apesar das tentativas de resgate, o animal não resistiu e morreu pouco tempo depois.

Mistério e investigação

Até o momento, a Prefeitura de Chaves ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Enquanto isso, moradores seguem impactados pela cena incomum e esperam que os órgãos ambientais ajam com celeridade para esclarecer o ocorrido.

Imagem: Reprodução