Pará oferece método contraceptivo moderno e gratuito pelo SUS

Implanon, antes inacessível para muitas mulheres, agora é disponibilizado no Hospital da Mulher do Pará

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA), referência em saúde feminina na região Norte, passou a oferecer gratuitamente um dos métodos contraceptivos mais modernos e eficazes da atualidade: o Implanon. A iniciativa faz parte das ações do Governo do Estado para fortalecer o planejamento familiar e reduzir a mortalidade materna, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Implanon é um pequeno implante hormonal inserido sob a pele do braço, de forma rápida e minimamente invasiva. Com duração de até três anos, o método é altamente eficaz na prevenção da gravidez. Na rede privada, o procedimento pode custar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil valor inacessível para grande parte da população. Agora, mulheres atendidas pelo HMPA podem contar com o serviço de forma totalmente gratuita.

Moradora do município de Acará, Marilene de Carneiro, 33 anos, viu na iniciativa uma oportunidade de cuidar da própria saúde reprodutiva sem comprometer o orçamento. “Eu já pesquisava sobre o Implanon, mas o custo era muito alto. Quando soube que o hospital estava oferecendo de graça, fiquei feliz. Vai ajudar muitas mulheres que não querem mais engravidar ou querem esperar”, contou.

A secretária-adjunta de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Heloisa Guimarães, destacou que a ação representa um avanço nas políticas públicas voltadas à saúde da mulher no estado. “Esse serviço contribui para evitar gestações indesejadas, reduzir a evasão escolar e combater a desigualdade entre gerações. Além disso, o Implanon também pode ser usado no tratamento da endometriose, doença que afeta a qualidade de vida de milhares de mulheres”, afirmou.

Segundo a diretora do HMPA, Nelma Machado, o hospital se tornou o primeiro da rede pública estadual a oferecer o método de forma ambulatorial, exclusivamente pelo SUS, integrando o projeto nacional do Ministério da Saúde. “Estamos garantindo um novo direito às mulheres paraenses, com foco no cuidado, na autonomia e na saúde”, destacou.

O atendimento é realizado mediante encaminhamento, como explica a ginecologista Brenda Diniz. “As pacientes podem ser referenciadas por Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelas Usinas da Paz ou por equipes da Estratégia Saúde da Família. Ao chegarem ao hospital, são acolhidas por uma assistente social, que orienta sobre o procedimento. Depois, passam pela consulta ginecológica, onde ocorre a implantação do contraceptivo”, detalhou.

Durante a consulta, as mulheres também recebem todas as informações sobre o funcionamento do Implanon, seus efeitos e benefícios à saúde. “Além de evitar a gravidez, ele ajuda a combater a mortalidade materna, que ainda é um desafio no país”, completou a médica.

Com o novo serviço, o Hospital da Mulher do Pará reforça seu compromisso com a promoção da saúde reprodutiva, oferecendo às mulheres autonomia sobre seus corpos e acesso a métodos contraceptivos modernos, seguros e gratuitos.

Imagem: Agência Pará