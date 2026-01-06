quinta-feira, janeiro 8, 2026
Belém 410 anos: Programação de aniversário começa com celebração gospel no Portal da Amazônia

No sábado (10), a Prefeitura inicia os festejos da capital com o “Dia Gospel”, reunindo música e mensagens de fé às margens do Rio Guamá.

A Prefeitura de Belém dá o pontapé inicial nas comemorações do aniversário de 410 anos da capital paraense com uma noite de fé e celebração. No próximo sábado (10), o Portal da Amazônia recebe o “Dia Gospel”, evento que abre oficialmente a agenda festiva da cidade, que completa mais um ano de fundação na segunda-feira, 12 de janeiro.

O evento é organizado pela Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes) e promete reunir famílias em um dos cartões-postais mais queridos de Belém.

Atrações e Horários

A programação musical começa às 20h e traz grandes nomes do cenário gospel nacional:

  • Davi Sacer: O cantor e compositor, dono de sucessos que marcaram gerações, promete um momento de intensa adoração.
  • Grupo Novo Som: Com seu estilo marcante, a banda clássica do gospel promete emocionar o público presente.

Espaço de Convivência e Fé

O Portal da Amazônia foi escolhido estrategicamente por ser um local amplo, seguro e de fácil acesso, consolidado como o palco das grandes manifestações populares de Belém. Segundo a Prefeitura, o objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e aberto para que fiéis e lideranças religiosas celebrem juntos o início da semana de aniversário da cidade.

Serviço:
Dia Gospel (Abertura do Aniversário de Belém)
Data: 10 e 11 de janeiro
Horário: às 20h
Local:Portal da Amazônia
Entrada: Gratuita

Crédito: Bruno Cecim / Agência Pará

