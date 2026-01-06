Mente em ordem: Como o planejamento de metas para 2026 impulsiona sua saúde mental

Especialista revela que traçar objetivos claros ajuda a reduzir a ansiedade e mantém o cérebro motivado para os desafios do novo ano.

A virada do ano significa, para muitos, um novo recomeço. E definir metas é considerada uma prática otimista, contribuindo no desempenho e proatividade. Além de dar bons resultados, é um exercício motivacional à saúde mental e autoestima.

Ter planos para o futuro é fundamental na vida do ser humano. É a partir de projetos pessoais que o cérebro se sente motivado a concluir tarefas. De acordo com Miguel Assis, professor de Psicologia da UNAMA, obter bons resultados depende da autoavaliação em duas vertentes: potencialidade e limite.

“Alcançar realizações pessoais exige autoconfiança, mas também sinceridade consigo. Quando o indivíduo compreende seus pontos fortes e seus limites, suas metas dão resultados mais eficientes”, afirma o docente da Universidade da Amazônia.

O psicólogo destaca que as expectativas para o novo ano são singulares para cada indivíduo. Contudo, é importante reavaliar o desempenho e as conquistas do ano anterior. “Lembrar das realizações em 2025 é uma forma empática de reconhecer o próprio esforço. As metas que não se concretizaram, por sua vez, merecem atenção para identificar o que precisa ser trabalhado para realizá-las”, sugere.

Para Miguel Assis, se tratando de metas cada pessoa tem um propósito único. “Seja plano de carreira, finanças, relacionamentos ou fortalecimento de vínculos familiares. Depende de cada sujeito priorizar o que é importante em 2026”. Por outro lado, os sentimentos de frustração e procrastinação podem atrapalhar o processo.

“A procrastinação surge como reação do cérebro ao fazer algo que não é satisfatório. É importante olhar para seus objetivos com clareza e prazer, mesmo quando exigir complexidade. Uma dica é pensar nos benefícios que aquele projeto trará ao futuro”, conclui.

IMAGEM: FREEPIK