quinta-feira, janeiro 8, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Mente em ordem: Como o planejamento de metas para 2026 impulsiona sua saúde mental

Especialista revela que traçar objetivos claros ajuda a reduzir a ansiedade e mantém o cérebro motivado para os desafios do novo ano.

A virada do ano significa, para muitos, um novo recomeço. E definir metas é considerada uma prática otimista, contribuindo no desempenho e proatividade. Além de dar bons resultados, é um exercício motivacional à saúde mental e autoestima.

Ter planos para o futuro é fundamental na vida do ser humano. É a partir de projetos pessoais que o cérebro se sente motivado a concluir tarefas. De acordo com Miguel Assis, professor de Psicologia da UNAMA, obter bons resultados depende da autoavaliação em duas vertentes: potencialidade e limite.

“Alcançar realizações pessoais exige autoconfiança, mas também sinceridade consigo. Quando o indivíduo compreende seus pontos fortes e seus limites, suas metas dão resultados mais eficientes”, afirma o docente da Universidade da Amazônia.

O psicólogo destaca que as expectativas para o novo ano são singulares para cada indivíduo. Contudo, é importante reavaliar o desempenho e as conquistas do ano anterior. “Lembrar das realizações em 2025 é uma forma empática de reconhecer o próprio esforço. As metas que não se concretizaram, por sua vez, merecem atenção para identificar o que precisa ser trabalhado para realizá-las”, sugere.

Para Miguel Assis, se tratando de metas cada pessoa tem um propósito único. “Seja plano de carreira, finanças, relacionamentos ou fortalecimento de vínculos familiares. Depende de cada sujeito priorizar o que é importante em 2026”. Por outro lado, os sentimentos de frustração e procrastinação podem atrapalhar o processo. 

“A procrastinação surge como reação do cérebro ao fazer algo que não é satisfatório. É importante olhar para seus objetivos com clareza e prazer, mesmo quando exigir complexidade. Uma dica é pensar nos benefícios que aquele projeto trará ao futuro”, conclui.

IMAGEM: FREEPIK

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Belém 410 anos: Programação de aniversário começa com celebração gospel no Portal da Amazônia
Próximo artigo
Reggae Biruta abre a programação cultural de 2026 em homenagem ao aniversário

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315