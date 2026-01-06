CIIR abre processo seletivo para vagas administrativas em Belém

Oportunidades são exclusivas para a plataforma digital e incluem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).
O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para reforçar sua equipe administrativa. A vaga disponível é para o cargo de Assistente Administrativo, e a instituição reforça que a oportunidade é inclusiva, sendo também destinada a Pessoas com Deficiência (PcD).
Os profissionais interessados em atuar em um dos maiores centros de reabilitação da região devem ficar atentos ao prazo e à forma de inscrição:
- Prazo final: Até o dia 9 de janeiro (sexta-feira).
- Inscrições: Exclusivamente pela plataforma Burh.
- Requisitos: Os candidatos devem conferir na plataforma todos os critérios técnicos e competências exigidas para a função.
Checklist para o candidato:
- Acesse o site ou aplicativo Burh.
- Busque pela vaga de Assistente Administrativo – CIIR.
- Certifique-se de anexar seu currículo atualizado antes de finalizar a candidatura.
- Fique atento ao e-mail para possíveis convocações para entrevistas.
Confira os requisitos:
Assistente administrativo para atuação no setor de manutenção (vaga apta para PcD):
• Ensino Médio completo::
• Conhecimento em Pacote Office e informática
• Desejável estar cursando graduação em Engenharia (ou áreas correlatas)
• Conhecimento de sistemas administrativos
• Experiência prévia em rotinas administrativas será considerada um diferencial
Clique aqui para saber todos os detalhes e se candidatar.
A oportunidade inclui vale-transporte e vale-alimentação.
Foto: Tarcísio Barbosa – Ascom CIIR