quinta-feira, janeiro 8, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

CIIR abre processo seletivo para vagas administrativas em Belém

Oportunidades são exclusivas para a plataforma digital e incluem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para reforçar sua equipe administrativa. A vaga disponível é para o cargo de Assistente Administrativo, e a instituição reforça que a oportunidade é inclusiva, sendo também destinada a Pessoas com Deficiência (PcD).

Os profissionais interessados em atuar em um dos maiores centros de reabilitação da região devem ficar atentos ao prazo e à forma de inscrição:

  • Prazo final: Até o dia 9 de janeiro (sexta-feira).
  • Inscrições: Exclusivamente pela plataforma Burh.
  • Requisitos: Os candidatos devem conferir na plataforma todos os critérios técnicos e competências exigidas para a função.

Checklist para o candidato:

  1. Acesse o site ou aplicativo Burh.
  2. Busque pela vaga de Assistente Administrativo – CIIR.
  3. Certifique-se de anexar seu currículo atualizado antes de finalizar a candidatura.
  4. Fique atento ao e-mail para possíveis convocações para entrevistas.

Confira os requisitos:

Assistente administrativo para atuação no setor de manutenção (vaga apta para PcD):

• Ensino Médio completo::
• Conhecimento em Pacote Office e informática
• Desejável estar cursando graduação em Engenharia (ou áreas correlatas)
• Conhecimento de sistemas administrativos
• Experiência prévia em rotinas administrativas será considerada um diferencial

Clique aqui para saber todos os detalhes e se candidatar.

A oportunidade inclui vale-transporte e vale-alimentação.

Foto: Tarcísio Barbosa – Ascom CIIR

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Governo do Pará abre programação gratuita para o público infantil
Próximo artigo
Belém 410 anos: Programação de aniversário começa com celebração gospel no Portal da Amazônia

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315