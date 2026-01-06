CIIR abre processo seletivo para vagas administrativas em Belém

Oportunidades são exclusivas para a plataforma digital e incluem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para reforçar sua equipe administrativa. A vaga disponível é para o cargo de Assistente Administrativo, e a instituição reforça que a oportunidade é inclusiva, sendo também destinada a Pessoas com Deficiência (PcD).

Os profissionais interessados em atuar em um dos maiores centros de reabilitação da região devem ficar atentos ao prazo e à forma de inscrição:

Prazo final: Até o dia 9 de janeiro (sexta-feira).

Até o dia (sexta-feira). Inscrições: Exclusivamente pela plataforma Burh .

Exclusivamente pela plataforma . Requisitos: Os candidatos devem conferir na plataforma todos os critérios técnicos e competências exigidas para a função.

Checklist para o candidato:

Acesse o site ou aplicativo Burh. Busque pela vaga de Assistente Administrativo – CIIR. Certifique-se de anexar seu currículo atualizado antes de finalizar a candidatura. Fique atento ao e-mail para possíveis convocações para entrevistas.

Confira os requisitos:

Assistente administrativo para atuação no setor de manutenção (vaga apta para PcD):

• Ensino Médio completo::

• Conhecimento em Pacote Office e informática

• Desejável estar cursando graduação em Engenharia (ou áreas correlatas)

• Conhecimento de sistemas administrativos

• Experiência prévia em rotinas administrativas será considerada um diferencial

Clique aqui para saber todos os detalhes e se candidatar.

A oportunidade inclui vale-transporte e vale-alimentação.

Foto: Tarcísio Barbosa – Ascom CIIR