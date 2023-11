Belém e Ananindeua recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e segurança do fornecimento de energia.

De 13 a 17 de novembro, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém e Ananindeua. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 13 a 17 de novembro:

Belém

Bairro: Souza

Data: segunda-feira, 13

Horário: 14h às 15h30

Passagem Gama Malcher.

Belém- Icoaraci

Bairro: Cruzeiro

Data: segunda-feira, 13

Horário: 9h30 às 15h25

Travessa São Roque, entre as ruas Dois de Dezembro e Santa Isabel. Rua Dois de Dezembro (lado par), entre travessa Itaboraí e avenida Doutor Lopo de Castro. Travessa Santa Isabel, entre travessa São Roque e Alameda Medeiros. Toda a alameda Eunice Sales, na travessa Santa Isabel.

Belém

Bairro: Una

Data: terça-feira, 14

Horário: 10h40 às 12h10

Passagens: do Una, Santa Rosa, São José, Canarinho. Alameda Mendonça.

Belém

Bairro: Maracangalha

Data: terça-feira, 14

Horário: 8h30 às 13h30

Rua Santo Amaro, entre passagem Santa Terezinha e alameda Roberto Santos. Alameda Santos Dumont, entre as passagens da Assembleia e Santo Amaro. Passagens: Santo Amaro e Santa Terezinha, todas entre rua Santo Amaro e passagem São Sebastião. Toda a alameda Matsumoto, na passagem Santo Amaro. Passagem São Sebastião, entre as passagens Santo Amaro e Santa Terezinha.

Belém

Bairro: Coqueiro

Conjunto: Jardim Europa

Data: quinta-feira, 16

Horário: 8h10 às 9h40

Avenida Portugal, entre passagem São Francisco e rua Itália. Ruas: Áustria, Holanda, Suécia, Espanha.

Belém- Icoaraci

Bairro: Tenoné

Residencial: Fé em Deus

Data: quinta-feira, 16

Horário: 14h às 15h30

Passagens: Elcione Barbalho e Primavera.

Belém- Icoaraci

Bairro: Tenoné

Residencial: Fé em Deus II

Data: quinta-feira, 16

Horário: 10h40 às 12h10

Passagem Tancredo Neves, entre as passagens Cereja e Costa e Silva. Passagem Cereja, entre as passagens Tancredo Neves e Elcione Barbalho.

Belém

Bairro: Val-de-Cães

Data: quinta-feira, 16

Horário: 9h às 12h

Passagem Antônio Monteiro Júnior, entre passagem Santo Amaro e rua Assembleia. Passagem São Sebastião, entre as passagens Santa Terezinha e Santos Dumont. Vilas: União e Esperança, todas na passagem São Sebastião. Rua Assembleia, entre alameda Santos Dumont e passagem Santa Terezinha. Alameda Antônio Monteiro Filho, entre passagem Antônio Monteiro Júnior e rua Assembleia. Passagem Santa Terezinha, entre passagem São Sebastião e rua Assembleia. Toda a alameda Vitória, na passagem Santa Terezinha.

Belém

Bairro: Curió- Utinga

Data: quinta-feira, 16

Horário: 9h45 às 13h45

Passagem Elvira, entre passagem Gusmão e avenida João Paulo II Passagens: São João e São José, todas entre as passagens Alvira e Matilde.

Belém- Icoaraci

Bairro: Cruzeiro

Data: sexta-feira, 17

Horário: 14h às 15h30

Rua Santa Izabel, entre travessa Cruzeiro e passagem Santa Rosa. Travessa Cruzeiro, entre rua Santa Izabel e rua Dois de Dezembro.

Belém

Bairro: Mangueirão

Data: sexta-feira, 17

Horário: 9h45 às 15h45

Avenida Mangueirão (os dois lados), entre rodovia Augusto Montenegro e travessa Santa Rita de Cássia. Passagem Magalhães Barata, entre avenida Mangueirão e passagem Deus é Bom Pai. Passagem Doutor Paulo Amorim, entre avenida Mangueirão e passagem Santa Rita. Passagem Santa Helena, entre as passagens Doutor Paulo Amorim e Santa Maria. Passagem Sabino Oliveira, entre as passagens Magalhães Barata e Lameira Bittencourt.

Belém

Bairro: Jurunas

Data: sexta-feira, 17

Horário: 8h30 às 14h30

Rua dos Tamoios lado ímpar, entre vila São José e avenida Bernardo Sayão Vilas: Vilar, Cunha e Rodrigues

Belém

Bairro: Val-de-Cães

Data: sexta-feira, 17

Horário: 9h às 12h

Passagem Santo Amaro, entre passagem Antonio Monteiro e passagem Nossa Senhora de Fátima. Passagem Nossa Senhora Aparecida, entre passagem Santo Amaro e passagem dos Anjos.

Belém- Icoaraci

Bairro: Águas Negras

Data: sexta-feira, 17

Horário: 13h às 15h

Passagens: Oscarina D’arc, entre passagem São Jorge e rua Marçolandia Passagens: Ceará, São João, São Jorge, São Lucas, São Raimundo, Oliveira, Dina e São Geraldo.

Belém- Icoaraci

Bairro: Paracuri

Loteamento: Terra Nossa

Data: sexta-feira, 17

Horário: 10h40 às 12h20

Rua do Centro Travessa Soledade, entre passagem São Luiz até o final. Passagens: da Muralha, da Paz, São José.

Ananindeua

Bairro: Una

Parque: Francisquinho

Data: terça-feira, 14

Horário: 8h10 às 9h40

Rua São Raimundo, entre as ruas Sétima e São Pedro. Rua Nossa Senhora de Fátima, entre as ruas Sétima e “G”. Rua Doutora Isane, entre as passagens Manoel Pioneiro e Santo Onofre. Toda a passagem dos Anjos na passagem Eucione Barbalho. Passagem Elcione Barbalho, entre passagem dos Anjos e rua São Raimundo. Rua “E”, entre as ruas São Raimundo e Principal. Rua “G”, entre as ruas São Raimundo e Nossa Senhora de Fátima.

Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Conjunto: Guajará II

Data: quinta-feira, 16

Horário: 10h40 às 12h10