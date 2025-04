Polícia Civil do Pará celebra 149 anos de existência com condecorações

A Polícia Civil do Pará promoveu cerimônia comemorativa aos 149 anos da instituição. Diretores, assessores, autoridades da segurança pública, policiais e servidores administrativos participaram do evento no auditório Delegada Ione Coelho, localizado na Delegacia-Geral da Polícia Civil, na avenida Nazaré, em Belém.

“É uma grande honra fazer parte desta comemoração aos 149 anos da Polícia Civil. O maior anseio da população no início da nossa gestão era pela segurança pública e graças a estes servidores nós conseguimos proporcionar a tranquilidade que o povo do Pará merece, já que hoje a segurança pública é motivo de orgulho no Estado. A Polícia Civil está de parabéns pelo aniversário e todos estes policiais e servidores administrativos estão muito mais porque é através deles que a instituição cresce e se fortalece”, ressaltou a vice-governadora do estado, Hana Ghassan.

Durante a cerimônia, foi realizada a transmissão de cargo de delegado-geral ao novo gestor do órgão, delegado Raimundo Benassuly. “Assumo o cargo de delegado-geral pela terceira vez e novamente me sinto lisonjeado pela oportunidade. Atuo como delegado há 33 anos e, mesmo com todo esse tempo, mantenho o brilho de olhos e a vontade de contribuir ainda mais com esta instituição tão essencial para a segurança da população. Reafirmo meu compromisso e peço que todos os meus colegas de trabalho atuem da mesma forma para que os próximos aniversários da PCPA sejam ainda mais celebrados”, pontuou o gestor.

Na ocasião, policiais civis da Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos e da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado foram condecorados com a Medalha Evanovich de Investigação Policial.

Houve também a entrega das placas de homenagens aos servidores que se destacaram nas diretorias e setores que compõem a PCPA. “Ter meu trabalho reconhecido pelos meus colegas foi muito gratificante. Atuo na Polícia Civil há 11 anos e poder dividir esse momento especial na cerimônia de comemoração aos 149 anos me deixa muito feliz”, contou Tatiana Vidal, servidora administrativa que atua no gabinete do delegado-geral adjunto.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias