Belém recebe líderes do The Send em noite histórica de avivamento e abre caminho para evento nacional em 2026

Belém se torna hoje (15), o centro da mobilização cristã no Brasil com a realização da “Noite de Avivamento”, um encontro histórico que reúne os principais líderes do movimento global The Send. O evento acontece às 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus, e marca a preparação para o The Send Brasil 2026, que terá sua sede nacional na capital paraense.

Entre os líderes presentes estão Teo Hayashi (Dunamis Movement), Andy Byrd (JOCUM/The Send) e Francis Chan, um dos autores e missionários mais respeitados da atualidade. Esta é a primeira vez que os três participam de um evento juntos em Belém, reforçando a importância estratégica da cidade no cenário missionário brasileiro.

As inscrições para o The Send Belém 2026 foram abertas oficialmente no último sábado (12) e já estão disponíveis nas plataformas oficiais do movimento. O encontro nacional, marcado para o dia 31 de janeiro de 2026 no Estádio do Mangueirão, deve reunir cerca de 65 mil cristãos de todas as regiões do país.

Além da presença de líderes internacionais, a Noite de Avivamento conta com ministração musical do Dunamis Music, grupo que tem mobilizado milhares de jovens em eventos por todo o Brasil.

Depois de ser escolhida como sede da COP30, Belém agora se prepara para mais um momento de destaque, desta vez no campo espiritual, consolidando seu papel como um novo centro de grandes mobilizações de fé e transformação.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação The Send Brasil